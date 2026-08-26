Cuando Dolly Parton compuso 'I Will Always Love You' para despedirse de uno de los hombres de su vida

Antes de llegar a Whitney Houston, la canción pasó por una historia de lealtades, ambiciones, una ruptura profesional y una tentación llamada Elvis Presley

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El mayor éxito de la carrera de Whitney Houston, la canción que terminó convertida en su firma, la que millones de personas identifican con su voz desde los primeros compases, paradójicamente no fue escrita para ella. Ni siquiera fue creada pensando en una gran historia de amor. Cuando Whitney convirtió 'I Will Always Love You' en uno de los mayores fenómenos de la música popular, hacía casi dos décadas que otra mujer la había compuesto, cantado y grabado. Aquella mujer era Dolly Parton.

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Antes de llegar a Whitney, la canción pasó por una historia de lealtades, ambiciones, una ruptura profesional y una tentación llamada Elvis Presley. La recién fallecida reina del country la compuso como una despedida. Concretamente para Porter Wagoner, el hombre que había sido su mentor, su compañero artístico y una pieza decisiva en sus primeros años en Nashville.

Parton tenía 21 años cuando entró en el universo de Wagoner. Él era ya una estrella del country y presentaba uno de los programas musicales más populares de la televisión estadounidense. Ella llegó como cantante invitada y pronto se convirtió en una pieza fundamental del programa. Grabaron discos juntos, hicieron giras y construyeron una relación profesional de enorme éxito, aunque también complicada.

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Para 1973, Dolly empezaba a sentir que aquella asociación se había quedado pequeña para sus ambiciones. Quería ser una estrella por derecho propio, no seguir siendo el resto de su vida simplemente 'la cantante' de Wagoner, como explicaría años después. El problema era cómo decírselo a un hombre al que debía buena parte de las oportunidades que había tenido. Dolly encontró la respuesta en aquello que mejor sabía hacer. Escribir una canción.

Una tarde se sentó y escribió dos clásicos prácticamente seguidos. Primero salió 'Jolene', a la postre su otro gran éxito. Después, 'I Will Always Love You'. La segunda era su forma de explicarle a Wagoner que tenía que marcharse sin convertir la gratitud en resentimiento. “La escribí para decir: ‘Mira, me voy, pero te amo. Aprecio todo lo que hiciste por mí y espero que entiendas lo que siento", recordaría Dolly mucho después.

Al día siguiente fue al despacho de su mentor con su guitarra. Se sentó frente a él y cantó la canción. Wagoner lloró mientras la escuchaba. Cuando terminó, entendió lo que Dolly estaba intentando decirle y, según el relato de la cantante, le respondió que era la mejor canción que había escrito y que podía marcharse si él podía producir la grabación. Así, aquella canción que sonaba como una declaración de amor era en realidad una declaración de independencia.

Parton grabó 'I Will Always Love You' y la publicó como sencillo en 1974. Llegó al número uno de las listas country y ahí y empezó a construir una carrera que acabaría convirtiéndola en una de las grandes figuras de la música estadounidense.

Elvis quería la canción

Como le ocurría con casi todas las canciones buenas que escuchaba, Elvis Presley quiso grabarla. Algo que hinchó de orgullo a Dolly. Que 'el rey' quisiera cantar una canción suya era una noticia extraordinaria, pero el entusiasmo duró poco. El coronel Tom Parker, el mánager de Presley, planteó una condición. Elvis grabaría 'I Will Always Love You' si Dolly cedía la mitad de los derechos de publicación. Después de darle muchas vueltas, ella dijo no.

No fue una decisión fácil. Sabía perfectamente lo que podía significar perder aquella oportunidad. Pero también sabía lo que significaba conservar los derechos de una canción que había escrito ella. Finalmente prefirió renunciar a Elvis antes que entregar la mitad de su propiedad intelectual. “Dije: ‘Lo siento mucho’, y lloré toda la noche. Fue lo peor. Era como: ‘Dios mío, Elvis Presley’”, recordaba la cantante en una entrevista con Country Music Television (CMT).

Whitney hizo suya la canción de Dolly

Dolly no fue la última en cantar la canción antes de Whitney. En 1975, Linda Ronstadt grabó su propia versión y contribuyó a sacar la composición del territorio estrictamente country. Aquella grabación sería decisiva años después. Cuando Kevin Costner estaba preparando 'El guardaespaldas', la película que protagonizaría junto a Houston, buscaba una canción capaz de cerrar la historia con un momento musical inolvidable. La primera opción que se había barajado era 'What Becomes of the Brokenhearted', pero esa posibilidad desapareció y Costner propuso 'I Will Always Love You'.

David Foster preparó un nuevo arreglo a partir de la versión de Ronstadt. Costner quería algo muy concreto, que Whitney empezara prácticamente sola, sin acompañamiento, dejando que la voz ocupara todo el espacio antes de que entrara la instrumentación. Era una apuesta arriesgada, pero terminó siendo histórica.

La canción country de Parton se convirtió en una gran balada pop, sostenida por una interpretación vocal descomunal. La propia Dolly admitió que la primera vez que la escuchó en la radio tuvo que apartarse de la carretera porque estaba tan impresionada que temía sufrir un accidente. Houston la llevó al número uno del Billboard Hot 100 durante 14 semanas, ganó dos premios Grammy y acabaría obteniendo la certificación de diamante en Estados Unidos.

Para millones de personas, 'I Will Always Love You' pasó a ser, sencillamente, una canción de Whitney Houston. Pero Dolly seguía siendo su creadora. Y logró una auténtica fortuna gracias a los derechos de autor. Las estimaciones sitúan en torno a los 10 millones de dólares los ingresos que obtuvo durante los años 90 gracias a la versión de Houston. Parton había dicho que no a Elvis para conservar sus derechos, y ahora se entendía mejor por qué.

'La casa que Whitney construyó'

Pero la historia tiene un giro de tuerca más. En 2021, Dolly contó en el programa 'Watch What Happens Live' de Andy Cohen qué había hecho con parte del dinero que le proporcionó su canción. Y no se compró un coche espectacular ni una mansión, sino que se hizo con un complejo de oficinas en Nashville. La propiedad estaba en la zona de Sevier Park, un área que entonces era predominantemente afroamericana y que quedaba alejada de los circuitos más conocidos de Music Row.

La cantante explicó que, pensando en Whitney, le pareció el sitio perfecto. Allí vivían mayoritariamente familias negras y había negocios de la comunidad afroamericana. La inversión de Parton contribuyó a poner el área en el mapa y, con el paso de los años, aquel entorno se convertiría en una de las zonas más cotizadas de Nashville. Una canción escrita para decir adiós acabó construyendo comunidad. "Esta es la casa que construyó Whitney", resumió Dolly con su habitual sentido del humor.