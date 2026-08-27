Exclusiva | Dana García cuenta cuándo decidió con Isaac Torres que querían ser padres

Natalia Sette 27 AGO 2026 - 09:00h.

La bailarina se sincera con Telecinco Outdoor sobre su proceso para quedarse embarazada junto a Isaac Torres

La reacción de Lucía Sánchez al enterarse que Isaac Torres será padre de nuevo

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Dana García e Isaac Torres se encuentran en el momento más dulce de su historia de amor tras anunciar que se convertirán en padres de su primer hijo en común. Sin embargo, detrás de la inmensa alegría que sienten, se esconde un camino difícil. En exclusiva para Telecinco Outdoor, la bailarina se ha sincerado sobre el proceso y ha revelado cuándo tomaron la decisión de ampliar la familia.

Tras dos años juntos, los enamorados decidieron intentar hacer realidad su sueño de formar un hogar. “Estamos muy ilusionados, además hacía tiempo que lo teníamos en mente”, ha desvelado la influencer, explicando que la idea de convertirse en papás no fue algo impulsivo sino un deseo compartido durante meses.

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No obstante, la presión derivada de no lograr el embarazo con la rapidez esperada terminó pasando factura a su estabilidad con Isaac. La búsqueda del bebé comenzó a generar tensiones entre ellos a medida que avanzaba el año. “Las cosas a principios de año se torcieron un poco. En gran parte fue por eso: la búsqueda se nos complicó y todo fue a mal”, ha reconocido Dana con total honestidad.

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Esta crisis desencadenó que en abril de 2026 la pareja hiciera evidente su distanciamiento y posterior ruptura. Pasaron meses separados hasta que a finales de junio de 2026 ocurrió el trágico accidente de su perrita Candela. La trágica pérdida de su mascota sirvió como punto de inflexión para reencontrarse, retomar su romance en julio y volver a intentarlo con una perspectiva renovada. “Lo retomamos y, al pasar lo de Candela, justo me quedé embarazada”, ha contado entusiasmada.

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Hoy en día, la bailarina y el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' están convencidos de que su perrita medió desde el cielo para regalarles esta bendición. “Tengo la sensación de que será nena y de que sin duda es un angelito que me ha mandado Candela”, sostiene emocionada.

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Con Isaac volcado por completo en su cuidado y siendo su mayor apoyo, los futuros papás afrontan la dulce espera más unidos que nunca, haciendo oídos sordos a las críticas y disfrutando de cada momento de esta etapa.