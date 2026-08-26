Bayan responde a las críticas recibidas al decir que le gusta el ‘hard techno’

Natalia Sette 26 AGO 2026 - 16:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' es acusada de engañar a sus seguidores al decir el género de música que le gusta

Azafata, miss y campeona de cálculo: el currículum de Bayan Al Masri, de 'La isla de las tentaciones'

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Bayan Al Masri se ha cansado de que se ponga en duda cada cosa que dice en redes sociales. Tras el demoledor cruce de acusaciones vivido con Mar Ruiz , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido que hacer frente a un aluvión de críticas. En esta ocasión, el detonante ha sido compartir con sus seguidores que le gusta el ‘hard techno’.

El conflicto se desencadenó cuando la mallorquina compartió un vídeo disfrutando de un festival de música electrónica. “Yo lo había visto todo hasta que subo un TikTok en el escenario de ‘hard techno’ en tacón de aguja porque me gusta lucirlos y una pava me tira ‘hate' porque dice que soy una mentirosa”, ha comenzado explicando visiblemente molesta.

Desde su participación en el programa de las tentaciones, la influencer no ha dejado de recibir odio por buena parte de los seguidores del mismo. Bayan, acostumbrada a verse en polémicas, ya lo toma como algo normal. Sin embargo, esta vez le ha sorprendido recibir comentarios negativos porque simplemente dijo que le gustaba un tipo de música.

“Estamos llegando al punto de que subo un vídeo de fiesta, diciendo que me gusta una música, y dicen que me lo estoy inventando. Ya con el nivel de ‘hate’ se les va la olla”, ha dicho indignada. La influencer se ha visto obligada a responder tras leer comentarios que la acusaban de puro postureo.

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“La están invitando, que me parece estupendo, ¿pero solo nos gusta el techno si nos invitan a fiestas? No la hemos visto en ninguna otra fiesta de hard techno y le gusta supuestamente desde hace tres años”, le ha escrito una usuaria. Ante estas recriminaciones, Bayan ha optado por tirar de ironía y buscar pruebas para demostrar que su pasión por este género viene de muy lejos.

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La joven ha mostrado capturas de pantalla de chats de Instagram mantenidos en 2023 y 2024 con la afamada DJ Fátima Hajji, a quien escribía ilusionada profesándole su admiración. “Mejor os enseño lo fan que soy de Fátima que le escribí toda ilusionada varias veces, amo mi lado friki fan”, ha bromeado.

Asimismo, ha aclarado que no sube vídeos antiguos bailando en eventos pasados únicamente por respeto a las terceras personas que aparecen en las imágenes. Finalmente, la exparticipante de realities ha querido zanjar la polémica publicando un recuerdo en la fiesta Elrow de Valencia en 2023 sobre el escenario de Blackworks.

“Tranquila, ya he subido otro vídeo donde estaba en el escenario porque ME GUSTA EL HARD TECHNO. Seguid con que es postureo, antes de que me invitaran me gastaba mi dinero en ir a fiestas y escucharlo en directo”, ha sentenciado tajante, compartiendo además el cariñoso mensaje de una seguidora y agradeciendo el apoyo incondicional de su comunidad real.