Lorena Romera 26 AGO 2026 - 17:05h.

La hija de Terelu Campos ha grabado unos stories en los que muestra a cámara su gran ilusión

Alejandra Rubio, en la recta final de su embarazo, explica el motivo por el que está desaparecida

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Tras unas semanas marcadas por el cansancio físico propio del tramo final de la gestación y el revuelo mediático por las palabras de su madre, Terelu Campos -que ha asegurado que su hija no ha tenido un embarazo fácil-, Alejandra Rubio ha reaparecido en sus redes para hacer partícipes a sus seguidores de la que ha sido la última de sus grandes ilusiones.

La joven de 26 años ha actualizado su perfil de Instagram con un unboxing gastronómico repleto de caprichos culinarios traídos directamente de una tienda especializada en la alta cocina italiana, recomendada por un amigo cercano.

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Luciendo una ya muy prominente tripa en la recta final de su embarazo, la que fuera colaboradora de televisión ha ido mostrando a cámara cada una de las delicias que ha adquirido junto a su pareja, Carlo Costanzia: focaccias artesanales listas para hornear -entre ellas, sus favoritas de burrata, tomate y anchoas- hasta embutidos típicos como el prosciutto crudo o la mortadela con trufa.

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A lo largo del vídeo, la recién estrenada novelista no ha dudado en declararse una auténtica apasionada de los sabores fuertes, definiéndose entre risas como una "loca del picante" tras enseñar un aceite infusionado con guindilla.

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Además, consciente del interés de sus seguidoras embarazadas (y adelantándose a posibles críticas), la hija de Terelu ha querido mostrarse muy cuidadosa detallando el etiquetado de los lácteos como el cuore di burrata, asegurando aliviada que podía consumirlo sin riesgo por estar elaborado con leche pasteurizada.

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Con esta reaparición en redes de lo más espontánea, Alejandra Rubio deja a un lado las especulaciones sobre el momento anímico que estaría atravesando, dejando claro que afronta la cuenta atrás para convertirse en madre primeriza volcada en los pequeños placeres del día a día.