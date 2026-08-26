Natalia Sette 26 AGO 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' anuncia que va a empezar un proceso para convertirse en madre por segunda vez

Exclusiva | Hablamos con Dana García tras anunciar su embarazo con Isaac Torres

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La marea mediática provocada por el anuncio de paternidad de Isaac Torres y Dana García ha llevado a Lucía Sánchez a pronunciarse sobre el tema. Tras verse envuelta en un cruce de comentarios sobre la custodia de su hija Mía, la ganadora de 'GH DÚO' ha reaparecido en sus redes para desvelar que va a empezar un proceso de inseminación y lanzar un dardo a Dana.

Con el objetivo de frenar el aluvión de mensajes recibidos en las últimas horas, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido desmarcarse por completo del tema. “Tengo los mensajes directos petados y solo voy a decir una cosa y se acabó”, ha comenzado diciendo. Es lógico que sus seguidores quieran saber su opinión sobre la nueva paternidad de su exnovio teniendo en cuenta su pasado con él.

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Sin embargo, la influencer no ha querido entrar al trapo y ha dado unas declaraciones sin mencionar nombres. “Deseo que todos los embarazos sean saludables, que los bebés salgan sanos porque son criaturas inocentes que no tienen culpa de nada. No es mi historia, yo no tengo que opinar sobre eso, estoy feliz con mi niña y sé perfectamente quién soy. Me encuentro tranquila”, ha expresado con firmeza.

Asimismo, la gaditana ha anunciado que se dispone a ampliar la familia por su cuenta a través de un tratamiento médico. “Voy a adjuntar una captura del año pasado preguntándole a las personas que me llevan en el trabajo porque me quise inseminar. Mañana tengo cita con una clínica”, ha revelado sin tapujos.

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Lo ha hecho con la intención de dejar claro que esta no es una decisión tomada a la ligera ni de última hora. Hace meses que Lucía se decidió a ser madre por segunda vez en solitario, a pesar de que relación con Pablo continúa y va viento en popa. Con la captura de pantalla, la creadora de contenido evita cualquier tipo de especulación sobre si su decisión responde al embarazo de Dana e Isaac.

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“Podréis ver que la captura es de octubre de 2025, que me tuve que frenar por temas de trabajo y ya luego conocí a Pablo y hemos tenido que hablar muchas cosas. Pablo es una maravillosa persona que me apoya en absolutamente todo, así que yo sigo adelante con el tema de mi inseminación”, ha detallado sobre el respaldo de su actual pareja. Lucía ha explicado ya en otras ocasiones que su pareja no tiene claro si quiere ser padre ahora, es por ello que, aunque siguen juntos, la gaditana quiere ser madre soltera.

Para concluir su alegato, la creadora de contenido ha lanzado una indirecta dirigida a Dana García y al entorno cercano de ‘Lobo’. “Con esto solo espero que ahora que vamos a entender el sentimiento de la maternidad, nadie nunca más hable de temas de mi hija que no sabe, al igual que yo no voy a hacerlo con ningún bebé”, ha sentenciado tajante.

Con estas declaraciones no solo pretende dejar atrás el tema de la nueva maternidad de su expareja, si no que da comienza con uno de los procesos más importantes de su vida: convertirse en madre por segunda vez, dándole un hermano a su pequeña Mía.