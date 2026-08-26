Lorena Romera 26 AGO 2026 - 13:09h.

La exparticipante de 'LIDLT' responde a las acusaciones del abuelo de su hija: "Si quiere que hablemos solo tiene que decirlo"

Lucía Sánchez desvela que va a empezar un proceso de inseminación y lanza un dardo a Dana García tras anunciar su embarazo con Isaac Torres

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La noticia del próximo nacimiento del segundo hijo de Isaac Torres junto a Dana García ha terminado provocando un nuevo enfrentamiento familiar. El anuncio de la paternidad del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha desencadenado un tenso cruce de reproches entre el padre de Lobo y Lucía Sánchez, madre de su primera hija, Mía.

Todo comenzó con un comentario publicado por Siscu, padre de Isaac Torres, a raíz del nacimiento de su nuevo nieto: "A disfrutar de esta criatura. Por fin podremos verla/o sin problemas y sentirnos abuelos".

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Unas palabras que rápidamente han provocado la reacción de algunos usuarios. Una internauta ha puesto el foco en la relación de los abuelos con Mía, la hija que Isaac tiene en común con Lucía, subrayando que ellos como abuelos "pueden ejercer de abuelos si quieren" y señalando que este bebé sea la "excusa perfecta para olvidarse de ella más aún".

Ante este comentario, el padre del catalán ha respondido públicamente, ofreciendo su versión sobre la situación familiar: "Tienes toda la razón, nosotros como abuelos tenemos nuestros derechos y eso hubiéramos hecho en un caso normal. Te aseguro que esto no es normal".

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El padre de Isaac ha manifestado además su malestar por no poder explicar públicamente lo que, según él, está ocurriendo: "Me hierve la sangre no poder contar nada de lo que está pasando con esa señora, por llamarla de alguna manera, pero es muy grave".

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En su mensaje, también ha dejado una afirmación de lo más contundente al defender a Isaac Torres: "Mi hijo está por delante de nadie, hasta de mi nieta". Pese a todo, Siscu ha querido aclarar que nunca se han olvidado de Mía: "Por cierto, nunca nos olvidamos de ella y la llevamos en nuestro corazón. Espero que algún día, y sea pronto, podamos disfrutar de ella".

Lucía Sánchez responde al padre de Isaac Torres

Como era de esperar, las palabras no han tardado en llegar a oídos de Lucía Sánchez, que ha reaccionado visiblemente molesta. A través de unos mensajes privados a La Cuernis, la gaditana ha cuestionado el relato de la familia paterna de su hija y ha puesto en duda su implicación como abuelos.

"Que no me tire de la lengua este 'señor', que vienen a Cádiz y no recibo llamadas, que a cualquier cosa se le llama abuelo", ha respondido. La ganadora de 'GH DÚO' también ha hecho referencia a un regalo que, según asegura, los abuelos habrían asegurado que enviarían a la pequeña y que nunca habría recibido: "Todavía estoy esperando un regalo que dijeron que venía en camino para mi niña, ¿se ha perdido?".

Lejos de dar por zanjada la cuestión, Lucía Sánchez ha lanzado una severa advertencia: "Llevo 4 años callada, pero si quiere que hablemos solo tiene que decirlo".