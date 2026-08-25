La reacción de Lucía Sánchez al enterarse que Isaac Torres será padre de nuevo

Natalia Sette 25 AGO 2026 - 09:56h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha contestado tajante a un comentario de una usuaria en el anuncio de la nueva paternidad de Isaac

Isaac Torres dedica unas inesperadas palabras a Lucía Sánchez

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Isaac Torres, conocido popularmente como 'Lobo' tras su sonado paso por 'La isla de las tentaciones', ha dejado en shock a todos sus seguidores. El catalán ha anunciado que se convertirá en padre por segunda vez junto a su pareja, Dana García. Una noticia que llega tras superar una sonada crisis sentimental y que ha generado un auténtico torbellino de reacciones, entre ellas la de Lucía Sánchez, madre de su primera hija, Mía.

El anuncio del embarazo por parte de Dana y 'Lobo' ha desencadenado una oleada de comentarios tanto negativos como positivos. En la cuenta de salseo de ‘La cuernis’, al anunciar la noticia, se desató una batalla campal entre aquellos que defendían al tentador y aquellos que no entendían cómo podía ser padre por segunda vez.

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La reacción de la gaditana no se hizo esperar al leer uno de estos comentarios. “A ver si os enteráis de una vez que Isaac no ve a la niña porque Lucía no quiere. Desde que empezó su relación con Dana, Lucía se ha negado a que él vea a la niña. Y por eso están de juicios. No habléis sin saber”, ha escrito una usuaria en el post.

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Lejos de guardar silencio ante este ataque directo sobre su maternidad y la custodia de Mía, la ganadora de 'GH DUO' estalló con suma contundencia ante las especulaciones de la seguidora. “¿Te llevo a ti a juicio para que te enteres bien del asunto? ¿O saco papeles para que te calles?”, le espetó visiblemente indignada, añadiendo tajante: “Deja a mi hija en paz”. Para zanjar la polémica y dejar claro cuál es su verdadera prioridad en este momento, la influencer compartió anoche una tierna imagen durmiendo junto a la pequeña.

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Cabe recordar que la tirantez entre la expareja viene de muy lejos. Desde que rompieron su relación sentimental, la de Puerto Real ha denunciado de forma pública y continuada la ausencia de Isaac en la crianza de la niña que tuvieron en común en 2022. La polémica se avivó especialmente en 2024, cuando la menor sufrió un ingreso hospitalario y Lucía cargó duramente contra el padre de la niña por no personarse en el centro médico .

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Asimismo, en el Día del Padre de 2025, la influencer volvió a dejar patente la inexistente relación con 'Lobo' al homenajear en redes a su propio padre: “Feliz Día del Padre a todos los padres buenos que están día a día al pie del cañón. Sobre todo a mi padre, que es buen padre por tres y, además, es la figura y el ejemplo para mi niña”.

Ahora, ante la llegada de un nuevo bebé a la vida de su ex, Lucía vuelve a dejar claro que piensa proteger por encima de todo el bienestar de Mía.