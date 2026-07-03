Lidia González 03 JUL 2026 - 09:00h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ resuelve las dudas sobre su situación con Sergio y habla del gran paso que van a dar

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Claudia Chacón ha querido zanjar todas las dudas sobre su relación después de todo lo que se ha dicho y las normas que pusieron antes de viajar a Honduras. Después de compartir su reencuentro con él, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ toma una importante decisión sobre su futuro con su novio Sergio. Más sincera que nunca, se sienta frente a las cámaras de mtmad para desvelar los detalles de su conversación tras el reality. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Tuvimos una conversación muy intensa, lloramos mucho”, comienza explicando Sergio. Antes de volar hacia Honduras para vivir la experiencia más extrema de la televisión, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ hizo un pacto con su pareja sobre los límites que tenía permitidos durante ese tiempo. Ahora, ha llegado el momento de saber si ha cruzado estas líneas o no: “Me entró todo el miedo”.

“Me daba miedo acabar con alguien como yo”, asegura la exconcursante de ‘Supervivientes’ al hablar del prototipo de persona con el que ha estado hasta este momento. La influencer no ha querido esperar más y ha anunciado el gran paso que va a dar con su pareja después de haber estado separados durante tanto tiempo: “Sabía que esto iba a pasar”. ¡Dale al play y descubre todas las novedades de la pareja, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infintiy!