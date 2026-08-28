Este viernes, 28 de agosto, el soberano noruego ha perdido la vida a los 89 años, convirtiéndose así directamente su hijo en el nuevo monarca del país

Muere el rey Harald de Noruega a los 89 años: su caótica vida marcada por el exilio, los problemas de salud y su defensa de la diversidad

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La monarquía noruega atraviesa este viernes, 28 de agosto, una nueva etapa. Tras más de 35 años de reinado, el rey Harald V ha muerto a los 89 años, y con su fallecimiento, el trono pasa inmediatamente a su hijo, hasta ahora príncipe heredero. Haakon se convierte así en rey de Noruega, mientras que su esposa, Mette-Marit, pasa a ser reina.

La Casa Real noruega ha confirmado que Harald murió pacíficamente a las 6:35 horas de este viernes en el Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet, donde permanecía ingresado. El anuncio oficial ha dado paso de forma inmediata al relevo en la Corona: no existe un periodo de interregno en la monarquía noruega, de modo que, tras la muerte del soberano, el heredero pasa directamente a ocupar el trono.

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Así, el hasta ahora príncipe heredero Haakon es desde este viernes rey Haakon VIII de Noruega, a los 53 años. Su esposa, Mette-Marit, deja de ser princesa heredera y se convierte en reina consorte.

El final del reinado de Harald V

Harald V llegó al trono el 17 de enero de 1991, después de la muerte de su padre, el rey Olav V. Durante más de 35 años fue una de las figuras más reconocibles de la monarquía europea y se ganó una imagen cercana entre los noruegos.

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Su reinado estuvo marcado en sus últimos años por los problemas de salud. El monarca, que cumplió 89 años el pasado mes de febrero, había sufrido diferentes baches y en los últimos meses su estado había preocupado todavía más en Noruega.

Su última hospitalización llegó el pasado 17 de agosto, después de que fuera ingresado por una una anemia hemolítica. Su estado se agravó durante la hospitalización y empezó a sufrir una infección en la sangre. El 27 de agosto, la Casa Real comunicó que su salud había empeorado y que su situación era "muy grave". La reina Sonja, Haakon y otros miembros de la familia real acudieron al hospital para acompañarle durante sus últimas horas.

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Finalmente, Harald ha muerto en la madrugada del viernes, poniendo fin a una etapa de la monarquía noruega y dando comienzo al reinado de su hijo.

Haakon se convierte automáticamente en rey

La sucesión noruega es inmediata. Esto significa que Haakon no tiene que esperar a una ceremonia para convertirse en soberano: la Corona pasa a él en el mismo momento en que fallece su padre.

Haakon llevaba décadas preparándose para ocupar esta responsabilidad. Durante los últimos años había asumido numerosas funciones de representación y, durante los periodos en los que Harald se encontraba enfermo o ausente, había ejercido como regente.

Ahora, esa preparación llega a la cúpside y, con 53 años, Haakon se convierte en el 16º rey de Noruega desde 1905, adoptando el nombre de Haakon VIII.

El nuevo monarca afronta, sin embargo, un escenario bastante complejo. La institución atraviesa una etapa de gran escrutinio público por las polémicas que han rodeado a distintos miembros de la familia, y tendrá ante sí el reto de preservar la confianza de los noruegos.

Mette-Marit, nueva reina consorte

El cambio en la Corona también afecta a Mette-Marit. La esposa de Haakon deja atrás su título de princesa heredera y pasa a ser reina consorte de Noruega.

Mette-Marit y Haakon se casaron en agosto de 2001, después de una relación que en sus comienzos generó una importante polémica debido al hecho de que tenía un hijo, Marius Borg Høiby, de una relación anterior.

Con el tiempo, la pareja consiguió consagrar su posición dentro de la institución y Mette-Marit se convirtió en una figura habitual de la representación de la Corona.

Su llegada al trono, sin embargo, se produce mientras atraviesa una situación personal delicada. Fue diagnosticada en 2018 de fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que provoca cicatrices en el tejido pulmonar y dificulta la respiración.

A lo largo de este 2026 su situación experimentó un importante deterioro y, el pasado mes de junio, después de que los médicos constataran la progresión de la enfermedad, Mette-Marit fue incluida en la lista de espera para un trasplante pulmonar. Los especialistas llegaron a considerar que, sin la intervención, su esperanza de vida sería de un año.

Finalmente, el 17 de junio, se sometió a un trasplante de pulmón en el Hospital Universitario de Oslo. Ahora, llega al trono mientras continúa recuperándose de esta operación, y previsiblemente su agenda pública deberá adaptarse a su evolución.

Ingrid Alexandra, la nueva princesa heredera

El cambio más importante dentro de la sucesión afecta a la hija mayor de Haakon y Mette-Marit. La princesa Ingrid Alexandra, de 22 años, pasa automáticamente a ser la heredera al trono noruego tras la llegada de su padre a la Corona. Hasta ahora ocupaba el segundo puesto de la línea sucesoria, por detrás de Haakon. Desde este viernes es la primera en la línea después del nuevo rey.

Ingrid Alexandra representa, además, el futuro de la monarquía noruega. Nacida el 21 de enero de 2004, está destinada a convertirse algún día en la segunda mujer que reine en Noruega por derecho propio.

Su posición responde a las normas sucesorias aprobadas en 1990, que establecieron que los hijos mayores tienen prioridad independientemente de su sexo. Sin embargo, la reforma no tuvo carácter retroactivo: las personas nacidas antes de su entrada en vigor continuaron sujetas a la antigua norma que daba prioridad a los varones. Por eso Haakon permaneció como heredero por delante de su hermana mayor, Marta Luisa, mientras que Ingrid Alexandra sí disfruta de igualdad sucesoria frente a su hermano Sverre Magnus.

Sverre Magnus, segundo en la línea

El siguiente puesto corresponde a su hermano pequeño, el príncipe Sverre Magnus, nacido el 3 de diciembre de 2005.

Hasta la muerte de Harald ocupaba el tercer lugar de la sucesión, por detrás de su padre y de Ingrid Alexandra. Con el ascenso de Haakon, pasa a ser el segundo en la línea de sucesión al trono, inmediatamente después de su hermana.

La propia Casa Real noruega confirma que Sverre Magnus es actualmente el tercero de la línea cuando Haakon era príncipe heredero y que ocupa esa posición después de Haakon e Ingrid Alexandra.

Después de los hijos de Haakon, Marta Luisa

La siguiente rama de la sucesión corresponde a Marta Luisa de Noruega, hermana mayor del nuevo rey. Marta Luisa nació en 1971, antes de la reforma constitucional de 1990, por lo que quedó por detrás de su hermano Haakon pese a ser mayor que él. Con el nuevo cambio de monarca, su posición pasa ahora a ser la tercera en la línea de sucesión, después de Ingrid Alexandra y Sverre Magnus.

Aunque Marta Luisa dejó sus funciones oficiales en 2024 tras su matrimonio con el chamán estadounidense Durek Verrett, esa decisión no implica que haya perdido sus derechos sucesorios.

Después de ella se sitúan sus tres hijas, nacidas de su matrimonio con el fallecido escritor Ari Behn: Maud Angelica Behn, cuarta en la línea después de Marta Luisa; Leah Isadora, quinta; y Emma Tallulah, la sexta.

Marius no forma parte de la línea de sucesión

Una de las grandes dudas que vuelve a surgir con el cambio de monarca es la situación de Marius Borg, el hijo que Mette-Marit tuvo antes de casarse con Haakon.

Marius, que fue condenado el pasado mes de junio a cuatro años de prisión por delitos que incluían violación y malos tratos pese a que la sentencia todavía no es firme, no forma parte de la línea de sucesión al trono noruego. La razón no está relacionada con sus actuales problemas judiciales: ya estaba excluido de la sucesión desde su nacimiento.

Marius no es hijo del rey ni de una persona con derecho sucesorio. Es hijo de Mette-Marit de una relación anterior y Haakon no lo adoptó legalmente. Por tanto, aunque forme parte de la familia personal del nuevo rey y la nueva reina, no es miembro de la Casa Real ni posee derechos dinásticos.