Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo de vigilancia con radares fijos y móviles, drones y helicópteros para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas de circulación

Este último dispositivo especial del verano comenzará este viernes a las 15:00 horas y finalizará la medianoche del lunes 31

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Arranca el último fin de semana de agosto y con él la operación retorno, el último dispositivo especial del verano que comenzará este viernes a las 15:00 horas y que finalizará la medianoche del lunes 31. Para estos días, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

La DGT ha informado en un comunicado que los viajes de vuelta a casa se producirán de manera escalonada y coincidirán con los de salida de los que se van de vacaciones en septiembre, con los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos y con los que acudan al Gran Premio de Aragón de MotoGP.

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Tráfico ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos como radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas.

Tráfico intenso desde primera hora de la tarde del viernes

Desde primera hora de esta tarde, especialmente entre las 16:00 y las 22:00 horas, se producirán importantes movimientos que pueden provocar tráfico intenso y problemas de circulación, tanto de salida de las grandes ciudades como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso.

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Aunque durante todo el fin de semana habrá desplazamientos que pueden generar problemas de tráfico, el lunes 31 se producirán la mayoría de los movimientos de retorno y la DGT prevé circulación muy intensa en las principales vías de la red durante todo el día, especialmente entre las 16:00 y las 23:00 horas.

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Se espera que la mayoría de los desplazamientos se realicen entre las zonas de costa y los grandes núcleos urbanos. Por ello, se instalarán carriles reversibles y adicionales, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos, fechas y horas.

Lo importante es siempre llegar a casa

Tráfico recuerda a los conductores que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro. También pide estar descansado al comenzar el viaje y no conducir nunca bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

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La DGT recuerda la importancia de respetar en todo momento las normas de tráfico y evitar las distracciones al volante, así como informarse del estado de las carreteras a través de todos los canales de comunicación disponibles.

Se trata de la última operación del verano en el que, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.