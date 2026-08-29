El espectacular cambio de look de Aramís Fuster: adiós a la estética esotérica extrema

Fiesta 29 AGO 2026 - 21:00h.

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Aramís Fuster ha protagonizado un espectacular cambio de look en 'Fiesta'. La máxima autoridad mundial en ocultismo se ha transformado en directo tras décadas defendiendo una estética esotérica extrema basada en sus características pelucas, cejas imposibles y vestuarios de riguroso negro o colores estridentes.

La vidente ha aceptado el reto del programa conducido por Frank Blanco y el resultado no ha podido ser más espectacular. Con un estilismo mucho más pulido, moderno y favorecedor, Aramís ha conseguido suavizar sus facciones, dejando boquiabiertos tanto a los colaboradores del plató como a los espectadores en las redes sociales.

¿Quieres ver el resultado? ¡Mira el vídeo de esta noticia!

Este radical giro estético se produce justo después de que la autoproclamada "máxima autoridad mundial en ocultismo" confesara que atraviesa uno de los momentos más oscuros e infrahumanos de toda su vida.

Aramís Fuster revelaba en directo en 'Fiesta' las condiciones de extrema precariedad en las que vive en su piso de Madrid, contando además que lleva meses sin suministro de luz ni de agua corriente debido a un grave conflicto con sus caseros, a quienes ha denunciado por agresiones y amenazas de muerte.