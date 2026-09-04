La cantante argentina inauguró este pasado 2 de septiembre su 'FUTTTURA World Tour 2026' en el Arena Guadalajara, en México

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Tini Stoessel ha vuelto a subirse a un escenario en uno de los momentos más delicados de su vida personal. La cantante argentina inauguró este pasado miércoles, 2 de septiembre, su 'FUTTTURA World Tour 2026' en el Arena Guadalajara, en México, ante unas 20.000 personas, y convirtió su regreso a los escenarios en una auténtica declaración de intenciones después del enfrentamiento con su padre, Alejandro Stoessel.

La expectación era máxima. No solo por tratarse del comienzo de una nueva etapa de su gira, sino porque era la primera vez que Tini se encontraba cara a cara con sus seguidores después de que trascendiera la crisis familiar relacionada con la gestión de su carrera y de su patrimonio. Y uno de los más comentados tuvo que ver con el repertorio.

De eliminar dos canciones dedicadas a su padre a sus rotundas palabras

Los seguidores que conocían al detalle el espectáculo de Tini se dieron cuenta de que había dos ausencias significativas: 'Pa' y 'Ángel' no formaron parte del repertorio de Guadalajara.

No son dos canciones cualquiera dentro de la trayectoria de la artista. Ambas pertenecen al álbum 'Un mechón de pelo' y están vinculadas directamente a su padre.

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'Pa' nació después del delicado episodio de salud que sufrió Alejandro en 2022. Tini convirtió en canción el miedo que sintió ante la posibilidad de perder a su padre y plasmó en ella la relación entre ambos. 'Ángel', por su parte, también está relacionada con su historia familiar y con los episodios que marcaron su infancia y adolescencia.

Por eso, que las dos ya no estuvieran en el repertorio en el primer concierto de la nueva etapa del tour no ha pasado desapercibido. Eso sí, la artista no explicó durante el concierto el motivo concreto de la modificación.

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Pero si hubo un momento que marcó la noche en México fue cuando Tini decidió parar para hablar directamente con sus seguidores.

La artista, visiblemente emocionada, quiso agradecer el apoyo que ha recibido durante este periodo y lanzó un rotundo mensaje que no ha tardado en convertirse en una de las frases más comentadas de su regreso:

"Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, que estoy más feliz que nunca", aseveró desde el escenario.

La cantante también tuvo palabras de agradecimiento para quienes considera fundamentales en este momento de su vida: su equipo, sus amigas de toda la vida, sus seguidores y Rodrigo De Paul, al que definió como "el amor de mi vida".

Los asistentes comenzaron a arropar a la cantante con palabras de apoyo al grito de "No estás sola", y la intérprete no pudo contener las lágrimas.

La emoción se hizo todavía más evidente porque el regreso a los escenarios llegaba después de semanas en las que su vida privada ha ocupado gran parte de los titulares por el escándalo relacionado con su padre.

El conflicto familiar con su padre

Todo comenzó después de que trascendieran informaciones sobre una auditoría encargada por la propia Tini para revisar la gestión de su patrimonio y diferentes aspectos relacionados con su carrera.

Según lo publicado en los últimos días, la revisión habría puesto bajo la lupa sociedades y estructuras vinculadas a los ingresos generados por la cantante durante sus años de trayectoria. Y todo habría llevado a Alejandro Stoessel, su padre y quien durante años fue el representante y guía de la carrera profesional de su hija.

La cantante empezó a sospechar cuando empezó a tener problemas financieros, como quedarse sin saldo en su tarjeta de crédito para compras menores porque sus padres controlaban los fondos y le hacían un seguimiento estricto de sus gastos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su padre figuraba como el único beneficiario de las ganancias generadas por su carrera, con sumas que alcanzarían los 70 millones de dólares.

La auditoría destapó que los derechos económicos de su carrera, su imagen y sus canciones pertenecen a sociedades radicadas en el exterior, principalmente en Miami, en las cuales ella no figura con participación accionaria ni capacidad de voto.

Por el momento, se desconoce cómo sigue el proceso y qué pasará con el dinero de Tini. Lo que está claro es que no parece dispuesta a abandonar el lugar que lleva años construyendo en la música.