Agencia EFE 04 SEP 2026 - 12:09h.

Este viernes, el día más caluroso de la semana, 15 comunidades mantienen activos avisos naranjas o amarillos, una jornada marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos

Se podrá formar alguna tormenta aislada en puntos del suroeste o zonas del cantábrico que vendrán acompañadas de lluvias de barro provocadas por la calima

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El mes de septiembre ha comenzado con un episodio anómalo de calor como protagonista, unas altas temperaturas impropias para esta época del año que pondrá este viernes, el día más caluroso de la semana, en aviso naranja o amarillo a quince comunidades autónomas de la Península, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los termómetros marcarán temperaturas muy altas en la mayor parte del país, en una jornada de viernes marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados. Solo Galicia y algunos puntos del archipiélago canario se libran del calor sofocante.

Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Cantabria se encuentran bajo aviso naranja por calor. Asturias, Galicia y Murcia mantienen activo aviso amarillo, también por altas temperaturas.

Las máximas ascenderán en los tercios este y nordeste peninsular, meseta norte y archipiélagos, con aumentos localmente notables en el Cantábrico oriental. Se superarán los 35 grados en la mayor parte del interior peninsular y los 40 en las depresiones del nordeste y de la vertiente atlántica sur. También habrá subidas en las temperaturas mínimas, principalmente en Canarias y en la mitad noroeste de la Península.

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Se acerca una dana que dejará cielos nubosos y algún chubasco

La Aemet también explica que el acercamiento de una dana desde el suroeste provocará cielos nubosos en el tercio oeste y podrá producir alguna tormenta aislada en puntos del suroeste o del área cantábrica, que vendrán acompañadas de lluvias de barro provocadas por la calima.

Se registrará nubosidad baja en los litorales de Galicia, Asturias, Alborán y Estrecho, con algunas brumas y nieblas costeras. Habrá calima ligera en Alborán, oeste de la península y este de Canarias.

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Continúan las noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur peninsular, Mediterráneo y depresiones del nordeste, pudiendo no bajar de 25 grados en Canarias y en las depresiones del suroeste peninsular.

Soplará viento de levante moderado en el Estrecho y nordeste moderado en litorales gallegos. Será flojo en el resto, predominando las componentes oeste y norte salvo en el Mediterráneo, donde lo harán las este y sur.

Durante el fin de semana, persistirán las altas temperaturas en la mayor parte de la Península, especialmente en Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia.