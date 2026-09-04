El club madrileño arranca una nueva temporada de martes a domingo con una programación que reúne jazz, flamenco y música latina

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Madrid vuelve a tener uno de sus escenarios más especiales para disfrutar de la música en directo. Recoletos Jazz Madrid ha arrancado ya su nueva temporada con una programación que se extiende de martes a domingo y que vuelve a reunir a grandes nombres nacionales e internacionales del mundo del jazz, el flamenco y la música latina.

El club madrileño mantiene su apuesta por los conciertos íntimos, caracterizados por la cercanía entre artistas y público. La temporada 2026-2027 incluye encuentros inéditos, como el de Chucho Valdés y Niño Josele, un ciclo dedicado al centenario del nacimiento de John Coltrane y un homenaje a Jeff Buckley con motivo del 60 aniversario de su nacimiento, que contará con la presencia de Gary Lucas, guitarrista, compositor y coautor de 'Grace'.

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Por el escenario de este céntrico club madrileño han pasado artistas como John Scofield, Dave Holland, Toquinho, Chris Potter, Toumani Diabaté, Javier Colina, Martirio, Andrea Motis, Rita Payés, Pepe Habichuela, Yerai Cortés, Kiki Morente, Josemi Carmona, Diego El Cigala, Jorge Pardo, Chano Domínguez, Sole Giménez o Lole Montoya.

Conciertos en septiembre

La programación de septiembre incluye a Caribbean Miles, formado por Michael Olivera, Dani García Diego y Reiner 'El Negrón', que rinde homenaje a Miles Davis el próximo 30 de septiembre. A ritmos brasileños pisarán escenario Matu Miranda y Lucas Delgado (11 septiembre).

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El mes también está marcado por el centenario del nacimiento de John Coltrane. Perico Sambeat (4 de septiembre), Jorge Pardo (9 y 10 de septiembre), Antonio Lizana (16 y 17 de septiembre) y Ariel Brínguez (24 y 25 de septiembre) son los artistas que participan en este ciclo dedicado al legado del legendario saxofonista.

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La programación cuenta además con Caminero Trío (19 de septiembre), formado por Pablo Martín Caminero al contrabajo, Moisés P. Sánchez al piano y Paquito González en las percusiones. Cucurucho Valdés y Javier Colina protagonizan un homenaje a Bebo Valdés el 23 de septiembre a las 20:00h.

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También hay espacio para los Beatles de la mano de 'Playing with the Beatles' con Daniel Acebes, Luis Regidor, Bruno Rosazza y Fran Palazón, que reinterpretan algunas de las canciones del grupo británico el próximo 6 y 27 de septiembre, ambos días a las 18:30h.

Conciertos en octubre

En octubre llegará el turno de la música latina con Albita Rodríguez (15 y 16 de octubre), Alain Pérez (23, 24 y 25 de octubre) y Chabuco (7, 8, 9 y 11 de octubre), que regresa a una sala con la que mantiene una relación especial.

También pasarán por el escenario Giovanni Machuca, que estará acompañado por Kike Terrón y Manu Masaedo, y contará con dos invitados: Josemi Carmona y Chipi Chacón (22 de octubre). Además de Rafael Riqueni y Tim Ries (2 y 3 de octubre) y Andrés Barrios Trío (29 y 30 de octubre).

Durante este mes continuará el tributo a John Coltrane, con las actuaciones de Luis Verde con Moisés P.Sánchez, Mark Schilders y Dario Guibert (1 de octubre).

Igualmente repetirán algunos de los protagonistas de septiembre, como Cucurucho Valdés y Javier Colina (14 y 28 de octubre), 'Playing with the Beatles' (18 de octubre) y Caribbean Miles (21 de octubre).

Conciertos en noviembre

Noviembre estará dedicado a Jeff Buckley coincidiendo con el 60 aniversario de su nacimiento. El homenaje contará con Gary Lucas, guitarrista, compositor y coautor de 'Grace', una de las piezas fundamentales del repertorio del artista estadounidense (20 y 21 de noviembre).

La programación incluirá también las actuaciones de Alba Molina y Juan Medina (26 y 27 de noviembre), Daniel García Diego junto a Andreas Schaerer (1 de noviembre), Niño Josele 'Paz' (5 y 6 de noviembre) y César López con Havana Ensemble (25 de noviembre).

Otro de los encuentros destacados del mes será el de Chucho Valdés y Niño Josele el 11, 12 y 13 de noviembre, que compartirán escenario en el formato inédito impulsado por Fernando Trueba. Javier Colina regresará en esta ocasión junto a Haydee Milanés (18 y 19 de noviembre). También volverán Caribbean Miles (4 de noviembre) y el espectáculo 'Playing with the Beatles' (14, 15 y 29 noviembre).

Conciertos en diciembre

La programación del último mes de 2026 contará con Enrique Heredia 'Negri' y Chano Domínguez el 6 y 7 de diciembre, además de una sesión de afroflamenco protagonizada por Alana Sinkëy, Paco Soto e Invitados Estelares el 10 y 11 de diciembre.

Este mes volverá 'Playing with the Beatles' (13 de diciembre) y Frank Maza actuará junto a Javier Limón (17 y 18 de diciembre) y Antonio Serrano será el encargado de despedir el año con su tradicional concierto de swing navideño el 26, 27 y 28 de diciembre.