Fiesta 05 SEP 2026 - 17:48h.

'Fiesta' ha podido hablar en exclusiva con Enrique Ponce para saber qué hay de cierto en los rumores que hablan de crisis e incluso ruptura con Ana Soria

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Tras seis años de relación por la que, dicho sea de paso, nadie daba un duro, comienzan a sonar los rumores de crisis entre Enrique Ponce y Ana Soria. La pareja, que siempre ha sido muy activa en redes sociales, ha dejado de compartir publicaciones juntos y este verano se les ha podido ver disfrutando del verano por separado.

La relación entre el torero y la estudiante de derecho comenzó en el verano de 2020 rodeada de una gran expectación mediática, marcada principalmente por la sonada separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, y también por los más de 20 años de diferencia de edad entre ambos.

Las señales que podrían apuntar hacia una crisis de pareja

Tras seis años de noviazgo en los que han consolidado su convivencia entre Jaén y Almería, la pareja ha optado por mantener un perfil público mucho más discreto y alejado de los focos mediáticos, algo que ha hecho saltar todas las alarmas. Varios planes por separado y la llamativa ausencia de la joven almeriense en una entrega de premios a la que asistió el diestro han disparado los rumores de crisis y una supuesta ruptura.

Sonia Fernández ha tenido la oportunidad de hablar con el torero, aclarando así en primera persona si son ciertos o no los rumores que hablan del final de la relación. Además, Saúl Ortiz se ha puesto en contacto con Ana Soria y tiene, en exclusiva, las primeras palabras de la estudiante sobre el asunto.

Las declaraciones del torero, al completo en el vídeo de este artículo.