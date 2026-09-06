Fiesta 06 SEP 2026 - 17:41h.

El asombroso antes y después del expiloto profesional Axel Pons

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Axel Pons pasó de ser un piloto de motociclismo de éxito y un reconocido modelo a recorrer el mundo descalzo. El hijo del bicampeón Sito Pons rompió con todo, con su prometedora carrera deportiva y con una vida privilegiada para buscar su paz interior y su espiritualidad. Hoy, 'Fiesta' analiza con detalle su imagen actual, que nada tiene que ver con la lucía años atrás.

Lo cierto es que cuesta bastante reconocerlo. La imagen actual de Axel Pons muestra una apariencia que nada tiene que ver con la que conocíamos del que un día fue la joven promesa del motociclismo en España: un apuesto piloto, también modelo, que nunca pasaba desapercibido allá por donde se presentaba, con una fisionomía que acaparaba todos los focos.

Así es la vida actual del expiloto Axel Pons

Axel Pons decidió hace unos años dejarlo todo de lado para explorar su lado más desconocido, su mundo interior. Para ello, emprendió un viaje espiritual por el mundo en busca de la paz interior, de la forma más austera. De hecho, como dato, llama la atención que lleva seis años sin usar ningún tipo de calzado y, en uno de sus vídeos, muestra el aspecto de sus pies como consecuencia de sus caminatas sin zapatos.

De esta manera, a lo largo de estos años, el expiloto ha llevado a cabo una peregrinación que, asegura, le está abriendo los ojos. A día de hoy, Axel continúa con esta vida sencilla que él mismo eligió, dejando atrás su estatus de estrella del deporte por un viaje interior. Cabe recordar que Axel Pons estuvo tres años compitiendo al máximo nivel, hasta que decidió buscar una vía de escape para buscar cosas que le llenasen más.