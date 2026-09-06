Javier se ha despedido de su padre Luis Fermoso a través de las redes sociales con un emotivo texto

Muere a los 53 años Luis Fermoso, reconocido periodista deportivo: "Una persona excepcional y un profesional admirable"

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Javier, el hijo del periodista deportivo fallecido Luis Fermoso, le ha dedicado unas desgarradoras palabras a su padre en redes sociales. Junto a su emotivo texto, el joven ha compartido varias imágenes que tenía con él: "Hoy me toca despedirme de mi padre, Luis Fermoso. Para muchos fue un gran periodista y un apasionado de su profesión, pero para mí lo ha sido absolutamente todo. No solo un padre. Ha sido mi héroe, mi gran ídolo y mi mejor amigo".

"Crecer a su lado hizo que jamás me plantease tomar otro camino. No veía otra opción que no fuera seguir sus pasos y volcarme en el periodismo deportivo. Él era mi espejo y la guía de todo lo que quería ser", ha afirmado sobre la admiración que sentía por él. Javier ha asegurado que todo lo bueno que tenía como profesional, se multiplicaba en su faceta personal: "Y si de verdad os parecía bueno en lo suyo, hacedme caso de que como persona era infinitamente mejor. La cabra".

"La vida sigue, el show continúa y su ejemplo seguirá siempre conmigo", afirma en su carta

Javier y su familia atraviesan un momento muy complicado con su muerte, pero él mismo reconoce que "su ejemplo seguirá siempre con él": "Freddie Mercury cantaba en 'The Show Must Go On' aquello de 'Inside my heart is breaking, my make-up may be flaking, but my smile still stays on'. Aunque por dentro el corazón se rompa, la vida sigue, el show continúa y su ejemplo seguirá siempre conmigo. Gracias por enseñarme el oficio, pero sobre todo por enseñarme a ser quién soy a día de hoy. HASTA SIEMPRE. HASTA SIEMPRE SIEMPRE SIEMPRE".

El hijo del periodista ha recibido cientos de mensajes de apoyo y de cariño de muchos compañeros y deportistas. Iker Casillas, Lucía Villalón, Nico Abad, Álex Corretja o Álvaro Benito han enviado su pésame al joven a través de su emotiva publicación.

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"Era único, un tío genial", según Dani Garrido

Luis Fermoso era conocido por sus reportajes en 'Informe Robinson', 'El Día Después' o en 'Reportajes Vamos' y tuvo una dilatada carrera en los medios. Su fallecimiento, ocurrido este pasado sábado a los 53 años de edad, ha conmocionado al mundo del periodismo.

Dani Garrido le describió en 'Carrusel deportivo' con unas bonitas palabras: "Era único, un tío genial, de los que preferían caminar por la sombra". También lo ha hecho Paco González, quien ha destacado en 'Tiempo de juego' de la Cadena ser que "era un talento del periodismo deportivo".