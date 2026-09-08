Camilo asegura que el disco tiene 12 puertas que sus hijas podrán abrir en el futuro

'El árbol' está compuesto de 12 canciones que serán una guía para sus hijas en el futuro

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Camilo ha sacado su quinto disco con un bonito objetivo: dejar una guía para cuando sus hijas sean mayores. Su nuevo álbum se llama 'El árbol' está compuesto de 12 canciones, 12 puertas que las pequeñas podrán abrir en un futuro. "SI yo me encontrara hoy con un álbum con este tipo de puertas escrito por mis papás lo vería como un tesoro profundamente necesario", confiesa el cantante colombiano.

La sorpresa para Camilo llegó durante la creación de este disco. Mientras escribía esta guía para sus hijas, se reencontró a sí mismo. "Con el propósito de sembrar en ellas unas semillas importantes y terminó siendo una especie de guía como para mí", asegura el artista.

"Nos perdemos el momento presente por tener los ojos puestos en el futuro", asegura Camilo

Sus hijas todavía no lo saben, pero cuando crezcan contarán con un álbum único donde podrán escuchar esos matices que, según su padre, son esenciales conocer en esta vida. Cuando abran esas puertas, escucharán la fugacidad de las cosas, lo valioso que es el amor incondicional y lo importante que es vivir el presente.

"Nos perdemos el momento presente por tener los ojos puestos en el futuro", lamenta el cantante. Unas lecciones que, sin duda, se convertirán en un tesoro que podrán guardar para toda la vida.