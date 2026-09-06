"En estos momentos más que nunca todos tenemos que estar unidos", reflexionó Mónica Naranjo ante la situación en Ceuta
La artista admitió que siente una "gran tristeza" por lo que ocurre en nuestro "bonito país", ya que "se nos va de las manos"
Ciudad RealLa actualidad de Ceuta, ahora con el asunto de las carpas, está generando todo tipo de opiniones al respecto y Mónica Naranjo ha sido una de las últimas que se ha pronunciado en su concierto en Valdepeñas (Ciudad Real).
Desde el escenario y desde su altavoz como cantante, habló de una ciudad autónoma que es española, aunque haya ministros marroquíes que reclamen el territorio para ellos. Mientras tanto, los ceutís siguen manifestándose por las calles.
"Estaba esta mañana viendo unas vistas maravillosas desde el lugar donde me hospedo. Estaba viendo lo bonito que es nuestro país, de norte a sur, de este a oeste, el centro...", comenzó su breve discurso la artista catalana.
"De repente, he sentido una gran tristeza. No soy metiche en política y creo que la cultura nunca tiene que estar mezclada, nunca. Pero debido a los momentos que estamos viviendo, que se nos va todo de las manos, no olvidemos una cosa", expresó.
"No podemos permitir lo que está pasando", dijo Mónica Naranjo
"Los españoles somos poderosos porque unidos jamás seremos vencidos. Soy una mujer muy arraigada a mi país y a mis costumbres, a mis libertades. Hemos andado mucho hombres y mujeres durante muchos años", continuó.
Posteriormente, Mónica Naranjo dijo con contundencia: "No podemos permitir lo que está pasando", en referencia a la actual situación que hay en territorio ceutí. "No debemos permitirlo, da igual el partido político que nos guste", añadió.
Después, apeló a la unión del pueblo español en circunstancias así. "En estos momentos más que nunca todos tenemos que estar unidos, Ceuta es España". Recordó la artista en su mensaje sobre la pertenencia de la ciudad a nuestra nación.
"No estamos en esta vida para sobrevivir, sino para vivir", reflexionó
Por último, la cantante manifestó igualmente que "los españoles nos necesitan", volviendo a referirse indirectamente a los ciudadanos ceutís. A lo que reflexionó luego: "No estamos en esta vida para sobrevivir, sino para vivir".
"Cuando sobrevivimos es porque dependemos de algo y de ese algo no tenemos que depender, al contrario, ese algo debe depender de nosotros", sentenció frente a quienes acudieron a disfrutar de su show.