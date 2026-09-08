Celia Molina 08 SEP 2026 - 12:55h.

El cantante colombiano Deko y su mujer, Natalia Angulo, han anunciado la muerte de su bebé, 4 días después de su nacimiento

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Daniel Esquiaqui Lecompte, conocido popularmente como Dekko, es un destacado cantante y compositor colombiano, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram. Como artista, comenzó a ganar gran proyección internacional gracias a plataformas como TikTok y Spotify, donde varias de sus canciones, como '12x3', 'Señorita' o 'Imperfecta', se volvieron virales.

En marzo del año pasado, se casó con Natalia Angulo, quien siempre fue su mejor amiga, después del aluvión de críticas que el cantante había recibido en las redes por un triangulo amoroso en el que también estaba implicada su exnovia, la influencer Domelipa, que cuenta con más de 22 millones de seguidores en Instagram.

En septiembre, Dekko y Natalia dieron la bienvenida a su primera hija, Pierina, y, hace cuatro días, nació su segundo hijo, al que llamaron Gianluca. Desgraciadamente, el cantante ha anunciado en sus redes que el recién nacido ha fallecido, sin explicar la causa de tan súbita muerte:

"Estuviste en este mundo 4 días y 5 horas"

"Mi niño precioso. Estuviste en este mundo 4 días 5 horas y 6 minutos, quiero recordarte así, lleno de vida, en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre, no entiendo la manera de actuar de Dios ni el porqué ni el para qué, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel", ha escrito Dekko, junto a una fotografía de su hijo, poco después del parto.

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"Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mi hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel", ha escrito también su mamá, Natalia, junto a un imagen en blanco y negro del pie de su bebé.

Hacía pocas semanas, Dekko, Natalia y su hija, protagonizaron una sesión de fotos alrededor del embarazo, en el que la esposa del artista declaraba que sus sueños "se habían hecho realidad".

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Ambos padres han recibido numerosos mensajes y comentarios, en los que sus fans les envían toda la fuerza y cariño posibles para afrontar un momento tan doloroso, como es la pérdida de un hijo. Muchos les han dicho que Pierina, su hija mayor, tendrá para siempre "un hermanito en el cielo", mientras ellos se sumen en el duelo por la muerte del pequeño.