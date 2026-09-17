El cantante reaparecerá en '¡De viernes!' tras su operación de nariz en Turquía y mostrará por primera vez su nuevo aspecto

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Lucas González reaparecerá en '¡De viernes!' tras su esperada operación de nariz en Turquía en el ‘Scoop’ de la semana, donde hablará sin filtros de todo el proceso y mostrará el resultado por primera vez ante las cámaras de televisión. Además, el programa ofrecerá imágenes nunca vistas de los momentos previos y posteriores a la intervención. También hablará de su relación con Andy Morales. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Es cierto que llegaron a las manos?

El cantante de 'Andy y Lucas' dará un paso al frente para abordar todas sus polémicas. Entre ellas, sobre su convulsa relación personal y profesional con Andy Morales. Una entrevista que estará observando atentamente desde el plató su pareja María José, que comentará la dura entrevista del artista.

Rocío Flores contará los detalles del abrupto episodio que vivió en la calle

Además, Rocío Flores se sentará en el plató para abordar la terrible situación que ha vivido y denunciado públicamente, en la que un matrimonio la increpó en la calle. También contará cómo es su relación actual con Gloria Camila Ortega y José Ortega Cano ¿Por qué no estuvo en el balcón el día de la Virgen de Regla?

Por otro lado, valorará papel de Rosa Benito en Honduras y las intervenciones de Amador y Rosario Mohedano en los platós.

Asimismo, coincidiendo con el día en el que su abuela, Rocío Jurado, hubiera cumplido 83 años, recordará momentos icónicos de su vida y descubrirá aspectos desconocidos hasta ahora de la artista.

El análisis de la última hora de 'Supervivientes All Stars' en '¡De viernes!'

Por último, el programa contará con un análisis de la última hora de 'Supervivientes All Stars' con Anabel Pantoja, Isa Pantoja, Beatriz Trapote, Karmele Marchante y Sebas Gallego. Los colaboradores abordarán el arranque de la aventura de con imágenes inéditas.