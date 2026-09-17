Julia Cejudo, de 23 años, se convierte en la notaria más joven de España

La joven, según un artículo publicado en LarevistaCarmona, ha estado preparándose durante dos años y nueve meses.

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Una joven vecina de Carmona (Sevilla), Julia Cejudo Mesa, ha superado las oposiciones a notaria con solo 23 años, con lo que se ha convertido en la persona más joven de España en tener ese título. El Ayuntamiento de Carmona ha informado en sus redes sociales de que la ha recibido oficialmente y ha considerado que se trata de "un orgullo para su familia, para sus amigos y para toda Carmona, y un ejemplo de esfuerzo y constancia para conseguir un sueño".

Julia Cejudo consiguió el número 2 en las oposiciones celebradas a principios de año, en las que obtuvo 53 puntos, y cuyo resultado se ha hecho público este septiembre en el Boletín Oficial del Estado. Por delante de ella solo estuvo el egresado del grado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Ricardo Laso Gibert, con 53,05. La prueba la superaron 126 aspirantes de todo el país, y la persona con menos nota que consiguió plaza lo hizo con 20,20.

La joven, según un artículo publicado en LarevistaCarmona, ha estado preparándose durante dos años y nueve meses. Su consejo para los jóvenes que estudian, informarse de las posibilidades que existen en las distintas ramas de la especialidad o carrera elegida sin cerrarse a nada. Ella pasó de la abogacía a la notaría.