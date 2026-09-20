Los misteriosos y preocupantes mensajes de Kate Beckinsale que han hecho saltar las alarmas de sus seguidores: "Me rindo"
La actriz tiene en su perfil de Instagram un enlace a una noticia sobre el suicidio de la presentadora inglesa Caroline Flack
En uno de los mensajes aparecía sobre una imagen con una carretera vacía con un arcoíris de fondo
La actriz británica Kate Beckinsale ha preocupado a sus fans después de que la intérprete compartiese en su cuenta de Instagram dos misteriosos mensajes. En uno de ellos, una story, Beckinsale, de 53 años, escribió: "Enhorabuena, tú ganas. Me rindo". El texto aparecía sobre una imagen con una carretera vacía con un arcoíris de fondo.
El otro mensaje es una publicación en su cuenta, la única que tenía activa. Sobre fondo negro, se podía leer "adiós". Posteriormente, la actriz de la saga Underworld o de Pearl Harbor, ha borrado las dos publicaciones y ya no sale ninguna en su cuenta.
Tiene un enlace a una noticia sobre el suicidio de una presentadora
Después de estos mensajes muy misteriosos, sus seguidores se han fijado en otro gesto preocupante. La actriz tiene en su perfil de Instagram un enlace a una noticia de la BBC, fechado en 2020, sobre el suicidio de la presentadora inglesa Caroline Flack y el acoso que reciben las celebridades en internet.
No es la primera vez que Kate Beckinsale hace algo parecido. Según el portal especializado en celebridades 'TMZ.com', la actriz británica ya hizo lo mismo el pasado mes de febrero. En ese momento, la intérprete que tiene una hija de 27 años con el actor Michael Sheen, también borró su contenido en su cuenta de Instagram y dejó una imagen que decía "Tú ganas".