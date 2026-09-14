La actriz Hayden Panettiere murió tras consumir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo

La actriz murió el pasado 16 de agosto en una vivienda de Greenville, en Carolina del Sur, a los 36 años, y según 'TMZ', ingirió una pastilla ese mismo día

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La investigación sobre la inesperada muerte de Hayden Panettiere ha dado un nuevo giro. La actriz estadounidense, conocida por sus papeles en 'Héroes', 'Nashville' y la saga 'Scream', habría fallecido después de ingerir una pastilla de oxicodona y que, según la principal hipótesis que manejan ahora las autoridades, estaba adulterada con fentanilo.

Así lo ha asegurado 'TMZ' este lunes, 14 de septiembre, citando a varias fuentes de las fuerzas de seguridad con conocimiento directo del caso.

Panettiere murió el pasado 16 de agosto en una vivienda de Greenville, en Carolina del Sur, a los 36 años, apenas cinco días antes de cumplir 37. Los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando de una mujer inconsciente y, cuando llegaron al domicilio, la actriz se encontraba en parada cardiaca.

Los detalles

La autopsia inicial no encontró signos de traumatismo que pudieran explicar su fallecimiento y las autoridades descartaron en un principio indicios de una muerte violenta. Sin embargo, la causa definitiva continúa pendiente de los análisis toxicológicos.

Ahora, la información publicada por el citado medio apunta directamente al consumo de opioides como posible explicación. Según el diario estadounidense, varias fuentes policiales creen que Panettiere tomó una pastilla de oxicodona la mañana de su muerte y que esta contenía fentanilo.

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La hipótesis es, por tanto, que la actriz pudo haber consumido esta sustancia que, en realidad, estaba contaminada con un potente opioide conocido por su alto riesgo de adicción y sobredosis letal.