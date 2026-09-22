Redacción Uppers 22 SEP 2026 - 17:29h.

El popular humorista ha dejado la medicación contra la alopecia: “Prefiero tener las entradas y los clareos”, ante los efectos secundarios del tratamiento

Un matrimonio con reconciliación, tres hijos y un amigo de la mili que le cambio la vida: el entorno de José Mota

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El humorista y ahora director de cine José Mota ha explicado los motivos que le llevaron a abandonar un tratamiento contra la alopecia pese a los buenos resultados que obtuvo durante el tiempo que lo utilizó. Su confesión ha sorprendido por su claridad y sinceridad.

Durante una entrevista en la Cadena SER con motivo de la presentación de ‘Arribatuto’, su debut como director de cine, Mota abordó de forma sincera la cuestión de la pérdida de cabello y reconoció que sigue con interés los avances en la investigación contra la calvicie, un proceso muy vinculado con la ‘masculinidad’.

"El precio a pagar era demasiado alto”

En ese contexto, el actor se refirió a uno de los tratamientos más conocidos para frenar la caída del pelo y alertó de los efectos secundarios que puede provocar. Según explicó, decidió probar el medicamento y comprobó que funcionaba en su caso. “Yo era ultrasensible. Tomaba muy poca cantidad y me salió un montón de pelo”, recordó.

Sin embargo, aseguró que los efectos adversos asociados al tratamiento terminaron pesando más que los beneficios estéticos obtenidos. Con humor, definió esas consecuencias como un “enfriamiento de la zona cero”, una referencia velada a una posible disfunción eréctil. Se trata de efectos secundarios descritos en la literatura científica y vinculados a este tipo de fármacos contra la alopecia androgenética. Un efecto que también puede provocar una disminución de la libido o deseo sexual.

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Mota reconoció que desconoce a cuántos hombres afectan esos efectos secundarios, pero dejó claro que en su caso la balanza se inclinó hacia el abandono del tratamiento. “No me compensaba. El precio a pagar era demasiado alto”, afirmó.

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Por ello, el humorista optó por dejar la medicación y asumir con naturalidad los cambios físicos asociados al paso del tiempo. “Prefiero tener las entradas y los clareos”, concluyó, restando importancia a la pérdida de cabello.