Los Javis han reconocido que recibir este galardón es muy importante para ellos

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Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) han recogido este sábado el Premio del Público Ciudad de San Sebastián a la mejor película por su obra 'La bola negra'. Ambos han reconocido que este galardón "es muy importante". "Nuestra primera obra de teatro tenía 15 espectadores. Eran 15, pero hacían sold out. Y ver ayer y hoy las salas de cine llenas de gente, sobre todo de gente joven, y estar aquí recogiendo el Premio del Público es algo muy emocionante. Muchísimas gracias", afirma Calvo.

El director ha recordado que para Federico García Lorca "el público era tan importante que tituló una de sus mejores obras El público", según informa 'Cadena Ser'. Calvo ha recordado que para el escritor "no crear era la muerte" pero ha recalcado que su pasión procedía "del amor, por el amor de la gente, porque necesitaba que la gente le quisiera. Y es algo que nos pasa a nosotros también".

"Y lo quiero reivindicar: ¡que viva el cine español!", reivindica Javier Calvo

Javier Calvo ha destacado también el crecimiento de la industria cinematográfica española: "Hay una cosa que me emociona mucho y es que hoy, ayer y durante todo este año he escuchado una frase que hacía tiempo que no oía decir tanto: '¡Viva el cine español!'. Y lo quiero reivindicar: ¡que viva el cine español!".

Ambrossi ha incidido en que Los Javis son "dos directores que se han hecho a sí mismos": "Gracias al equipo de trabajo por crear ese espacio en el que uno puede soñar, en el que existe la comunicación horizontal, en el que uno puede ser un director teniendo dudas, en el que se puede ser un director diferente a lo que uno espera de un director".