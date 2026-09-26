Sergio Delgado 26 SEP 2026 - 07:30h.

La iniciativa que plantea aplicar la modificación a personas que ya se hayan jubilado y soporten coeficientes reductores ha superado su primer obstáculo parlamentario

La Seguridad Social reduce hasta un 21% la pensión de por vida de quienes se jubilen dos años antes

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Buenas noticias para aquellos trabajadores que acumulan una larga carrera de cotización a sus espaldas ya que podrían avecinarse cambios en la conocida como jubilación anticipada. El Congreso ha aceptado iniciar la tramitación de una proposición de ley que plantea eliminar los coeficientes reductores de la pensión para quienes acrediten al menos 40 años cotizados. Eso sí, la medida todavía no está aprobada y debe completar su lógico recorrido.

El cambio afectaría especialmente a quienes comenzaron a trabajar muy jóvenes y, después de cuatro décadas realizando aportaciones a la Seguridad Social, abandonan el mercado laboral antes de alcanzar su edad ordinaria de jubilación.

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Qué cambiaría para quienes tengan 40 años cotizados

Actualmente, acumular 40 años de cotizaciones no permite automáticamente retirarse anticipadamente cobrando el 100% de la pensión correspondiente.

Si se accede a una jubilación anticipada, se aplican coeficientes reductores cuya cuantía depende, entre otros factores, de los meses en los que se adelante el retiro.

La proposición pretende modificar precisamente este punto en concreto. Es decir, una vez acreditados 40 años de cotización, dejarían de aplicarse esos coeficientes reductores a quienes accedieran a la jubilación anticipada en los términos finalmente establecidos por la norma.

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Hay que tener en cuenta la casuística actual de algunos trabajadores, que llegan a determinadas edades acumulando cuatro décadas cotizadas. Sin embargo, si pierden su empleo y terminan jubilándose anticipadamente, sufren una reducción permanente de su prestación.

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Quiénes podrían acceder y lo que pasa con los que ya se han jubilado en esa situación

El elemento fundamental sería acreditar esos mínimos 40 años cotizados. La iniciativa está orientada a las largas carreras profesionales y contempla la eliminación de las penalizaciones asociadas al adelanto de la jubilación.

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La propuesta también contempla una cuestión especialmente relevante: sus efectos no quedarían limitados necesariamente a los futuros jubilados.

El texto plantea aplicar la modificación a personas que ya se hayan jubilado y soporten coeficientes reductores pese a haber acumulado 40 años de cotizaciones. Esto supondría recalcular determinadas prestaciones para eliminar la penalización correspondiente.

Cuánto puede perder actualmente un jubilado

La diferencia económica puede mantenerse durante toda la jubilación. Los coeficientes reductores actuales varían por tres motivos:

Las circunstancias del trabajador

del trabajador La modalidad de jubilación anticipada

anticipada El número de meses de adelanto respecto a la edad ordinaria.

Por ejemplo, si una persona con derecho inicialmente a una pensión de 1.500 euros mensuales que sufriera una reducción aproximada del 10% pasaría a percibir 1.350 euros. Eso significa cobrar 150 euros menos cada mes. Si se toman como referencia 14 pagas, la diferencia alcanzaría los 2.100 euros anuales y, mantenida durante 20 años, supondría 42.000 euros menos, sin considerar las posteriores revalorizaciones de la pensión.

Huelga decir que el porcentaje real depende de cada caso.

La propuesta ya ha superado su primer trámite en el Congreso

La iniciativa ha conseguido superar el primer obstáculo parlamentario. Su toma en consideración salió adelante con 178 votos favorables, 33 en contra y 136 abstenciones. A partir de ahora se abre el proceso de tramitación y enmiendas.

No es la primera vez que se intenta modificar el tratamiento de estas carreras profesionales. Una iniciativa anterior introducida mediante una enmienda no consiguió respaldo suficiente. En esta ocasión, la propuesta sí ha sido admitida a trámite, aunque eso no equivale a su aprobación definitiva.

Y todo esto llega, además, en un momento de transformación del sistema de pensiones, marcado por la incorporación progresiva a la jubilación de la generación del baby boom y por unas prestaciones medias cada vez mayores.