El cantante madrileño es el segundo artista al que invita Shakira para compartir el escenario de su residencia

La heladera de Tarifa que hace los helados de loba a Shakira: "Vendemos más de 1500 al día y cuestan 8 euros"

Compartir







MadridShakira ha vuelto a abrir esta noche Macondo Park en el segundo fin de semana de su residencia y lo ha hecho con un invitado especial, Alejandro Sanz. Los dos artistas se han reencontrado en Madrid para sorpresa de público que no pudo contener la ovación al sonar los primeros acordes de "La Tortura".

El cantante madrileño es el segundo artista al que invita Shakira para compartir el escenario de su residencia y cantar a dúo algunos de sus temas tras el paso de Laura Pausini. Pero la presencia de Alejandro Sanz tiene además un significado especial dentro de la trayectoria de la artista colombiana.

'La tortura', una de las colaboraciones más conocidas

Ambos unieron sus voces en 2005 en 'La tortura', una de las colaboraciones más conocidas de la música en español y una canción que forma parte del repertorio de esta gira. Para Shakira Alejandro Sanz es un "hermano", y así lo ha presentado la colombiana cuando el intérprete español apareció en el escenario entre el asombro y la ovación del público.

La presencia de Alejandro Sanz ha añadido además una conexión directa con uno de los capítulos más reconocibles de la carrera de Shakira y con una relación personal y profesional que ambos han mantenido durante más de dos décadas

PUEDE INTERESARTE Shakira reúne a lo mejor del talento Iberoamericano en su primer fin de semana de su Residencia en Madrid

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El mensaje de Alejandro Sanz: "Te quiero Shaki"

Tras finalizar el concierto, el propio Alejandro Sanz compartía emocionado un mensaje para la colombiana: "Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero Shaki"

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La residencia de Shakira

Antes de que la sorpresa tomara el escenario, Shakira volvió a desplegar el espectáculo con el que ha regresado a Madrid en el que ya es el cuarto día de su residencia. La colombiana ha convertido el recinto de Villaverde, rebautizado como Macondo Park, en el punto de encuentro de una residencia de doce conciertos que se prolongará hasta el 11 de octubre y que forma parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

La artista subió al escenario acompañada, entre otros, de la actriz Mina de Hammani, Nicole Betancur y la cantante Ptazeta que siguieron a la de Barranquilla en su reencuentro con el público madrileño entregado desde el primer minuto del espectáculo. Y tras cantar "Estoy aquí", llegaron los saludos. "Que ilusión estar aquí. No me puedo creer esto, parece un sueño. Que alguien me pellizque", ha dicho a los miles de fans rendidos ya a su música . "Madrid está noche somos uno", ha continuado Shakira provocando una fuerte ovación.

El concierto ha mantenido la estructura presentada en la primera noche: más de dos horas de música, alrededor de una treintena de canciones, numerosos cambios de vestuario y una puesta en escena concebida para un recinto con capacidad para decenas de miles de espectadores. Shakira ha recorrido durante la velada diferentes etapas de su carrera, desde sus primeros trabajos hasta las canciones de su álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran', alternando pop, rock, ritmos latinos y reguetón.

El repertorio ha comenzado mirando a la Shakira de sus primeros años y ha avanzado hacia la artista que ha liderado las listas internacionales durante las últimas décadas. 'La fuerte', 'Girl Like Me', 'Las de la intuición' y 'Estoy aquí' dan paso a otros temas como 'Inevitable', 'Te felicito', 'Can't Remember to Forget You' y 'Acróstico', antes de que el concierto se adentre en una sucesión de colaboraciones y éxitos más bailables.

Uno de los rasgos que se ha mantenido durante toda la actuación es la combinación de música y espectáculo. Shakira se ha apoyado en sus bailarines, en una escenografía de grandes dimensiones y en sucesivos cambios de imagen para dar forma a un concierto que no se ha limitado a repasar canciones. También ha recuperado algunos de los instrumentos que han acompañado su trayectoria, mientras las pantallas amplían la puesta en escena y acompañan determinadas canciones.