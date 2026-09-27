La ruptura llegó durante el proceso de creación de la película y los dos creían que este sería el último proyecto que harían juntos

La reivindicación de Los Javis tras ganar el Premio del Público en el Festival de San Sebastián: "¡Que viva el cine español!"

Compartir







Javier Calvo y Javier Ambrossi han confesado que hasta ahora no habían escrito ningún personaje gay, lo que les resultaba llamativo. "Tal vez para no enfrentarnos a un espejo tan directo", explicaba Ambrossi en la 'Cadena Ser'. Ellos mismos ya reconocieron que en cada proyecto ponen mucho de sí mismos.

Ahora, los dos han profundizado más en lo que ha supuesto 'La bola negra' para ambos en una entrevista en 'The New York Times'. "Queríamos hacer eso para entendernos a nosotros mismos. Hacerlo abrió una puerta que necesitábamos enfrentar, que ya no estábamos enamorados", han asegurado al medio.

"Es una película sobre el amor, y cuando intentas poner amor real frente a una cámara, de repente te das cuenta de que no lo tienes", ha añadido Ambrossi. "En medio del rodaje, pensábamos 'tenemos que terminar esta relación'. Estábamos listos para que 'La bola negra' fuera nuestra última película", han reconocido Los Javis.

"Hablamos mucho y hay muchas ideas que se van esbozando", reconocen Los Javis

Su ruptura llegó durante el proceso de creación de la película y los dos creían que este sería el último proyecto que harían juntos. Pero su complicidad y su forma de trabajar decían todo lo contrario. Ahora, el éxito de este filme les demuestra que les queda mucho camino por recorrer.

Los Javis han confirmado que continuarán trabajando juntos: "Hablamos mucho y hay muchas ideas que se van esbozando". "Teníamos un viaje pendiente para poder investigar, que lo hacemos mucho para cada película, pero lo cancelamos por esto", ha aseverado Calvo. "Queremos vivir esto al máximo, siempre hay tiempo, y seguiremos trabajando después", ha afirmado Ambrossi.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Festival de Cine de San Sebastián les ha premiado como la Mejor Película, el público del Festival Internacional de Cine de Toronto les dio su premio y en Cannes, se llevaron el premio a la mejor dirección ex aequo con Pawel Pawlikowski ('Fatherland').