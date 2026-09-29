Jane Fonda deslumbra en la pasarela de París derrochando estilo y energía a los 88 años

La leyenda de Hollywood volvió a demostrar que el estilo no entiende de edad durante el desfile de L’Oréal en la capital francesa

Jane Fonda hoy: activismo, política y proyectos cinematográficos más recientes

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A sus 88 años, la legendaria Jane Fonda continúa derrochando esa combinación de clase, belleza, elegancia y energía que la ha convertido en un referente para varias generaciones. Y si alguien necesitaba una nueva demostración, su aparición en el desfile de L’Oréal celebrado este lunes 28 de septiembre durante la Semana de la Moda de París ha sido toda una declaración de intenciones.

La protagonista de 'Barbarella' volvió a conquistar la pasarela con una naturalidad admirable, demostrando que la sofisticación no necesita artificios y que la actitud puede ser el mejor complemento de cualquier estilismo.

La actriz eligió para la ocasión un espectacular vestido largo rojo de lentejuelas que capturaba todas las miradas. Un diseño de impacto, acompañado de zapatos de tacón a juego y labios rojos, que realzaba su figura y aportaba una dosis extra de glamour a su inolvidable entrada.

Con su característica melena rubia, una sonrisa luminosa y esa seguridad que solo proporcionan los años bien vividos, la actriz caminó por la pasarela con una soltura envidiable. Pero si algo terminó de conquistar al público fue su sentido del humor. Porque Jane Fonda no solo sabe desfilar con distinción, también sabe divertirse.

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Un baile espontáneo

Cuando la actriz Kristen Bell terminaba su recorrido por la pasarela (en lo que era su debut como nueva embajadora global de L'Oréal Paris) y se volvió hacia Jane -que era la siguiente en desfilar- para admirar su espectacular estilismo, ambas se tomaron de las manos e improvisaron unos pasos de baile espontáneos, entre sonrisas y complicidad.

La actriz compartió protagonismo con nombres como Kendall Jenner, Eva Longoria, Andie MacDowell, Viola Davis y Cara Delevingne, en una edición que reunió a mujeres de distintas generaciones para celebrar la belleza, la autoestima y la sororidad.

Su particular filosofía para envejecer bien

Pero más allá de su impecable imagen, la actriz es todo un ejemplo de envejecer bien. Lejos de presentar la juventud como un objetivo que haya que perseguir a cualquier precio, la actriz ha reivindicado en numerosas ocasiones el valor de la experiencia, la autonomía y el bienestar físico y emocional. "Cuando vives la vejez en lugar de mirarla desde fuera, el miedo se disipa", aseguraba en la conferencia TEDxWomen.

En una entrevista concedida a 'Glamour UK' el pasado mes de mayo, con motivo de su presencia en Cannes, Fonda reflexionaba sobre lo que significa llegar a esta etapa de la vida con proyectos e ilusiones todavía por delante.

La oscarizada actriz explicó que durante su juventud no era feliz ni cuidaba suficientemente de sí misma. Con los años, sin embargo, aprendió a reconocer su propio valor y a defenderlo. "Me llevó mucho tiempo reconocer mi propio valor, interiorizarlo de verdad y creerlo, y defenderme", confesaba.

Fonda también habló de la importancia de cuidar el cuerpo y conservar la movilidad. Recordó que antes corría, pero que ahora prefiere caminar, y defendió la actividad física como una herramienta para sentirse positiva, despierta y esperanzada: "Una cosa que sé después de haber vivido tanto tiempo es que tienes que seguir moviéndote. No te conviertas en una persona pegada al sofá".

Ver a Fonda brillar en la pasarela de París a sus 88 años es especialmente inspirador, no solo porque conserve una belleza extraordinaria o porque pueda seguir luciendo los vestidos más espectaculares con tanta naturalidad, sino porque sigue siendo una mujer activa, curiosa y con ganas de experimentar nuevas aventuras.