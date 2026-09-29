Redacción Uppers 29 SEP 2026 - 18:13h.

Álex González cuenta que “tengo 46 años y, entre mis amigos ya aparece el tema de la testosterona baja, aunque casi siempre se habla de ello en voz baja”

¿Qué es la Andropausia, la menopausia masculina, y cuáles son sus síntomas?

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El actor madrileño Álex González ha compartido en una nueva entrega de su newsletter ‘Solo Tienes un Cuerpo’ una reflexión sobre la salud hormonal y cómo determinadas alteraciones pueden afectar de forma notable al bienestar físico, mental y sexual. A partir de su propia experiencia, el intérprete explica cómo descubrió un hipotiroidismo leve y por qué desde entonces presta una atención especial al equilibrio hormonal.

“Mucho más cansado de lo normal”

Según Divinity, González recuerda que hace seis años comenzó a notar síntomas que no consideraba normales. Pese a mantener una intensa rutina deportiva basada en el CrossFit, el cansancio aparecía de forma desproporcionada tras los entrenamientos. “Mucho más cansado de lo normal”, describe. Según relata, apenas media hora después de terminar el ejercicio sentía la necesidad de acostarse. A ello se sumaban otros síntomas como hambre constante, fuertes antojos de alimentos ricos en hidratos de carbono y dulces, así como una persistente “niebla mental” durante todo el día.

Ante esta situación decidió someterse a unas analíticas que revelaron un “hipotiroidismo leve”. Aunque reconoce que ese diagnóstico no explicaba necesariamente todo lo que le ocurría, sí le permitió comprender mejor la influencia que tienen las hormonas sobre el organismo. “Por primera vez comprendí hasta qué punto unas señales que no podía ver podían cambiar la forma en la que me sentía”, afirma.

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En su reflexión, el actor compara el funcionamiento hormonal con una conversación permanente dentro del cuerpo. Explica que las hormonas intervienen en procesos esenciales como el hambre, el sueño, la reproducción, la regulación de la temperatura corporal o el mantenimiento de la masa muscular.

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González también aborda los cambios hormonales asociados al envejecimiento. Pone como ejemplo la perimenopausia femenina, una etapa en la que pueden aparecer alteraciones que afectan al descanso, el estado de ánimo, la concentración o la vida sexual. En este sentido, defiende que la terapia hormonal puede tener cabida cuando está indicada, aunque insiste en que no constituye “una receta universal”.

El actor sostiene que los hombres también experimentan transformaciones hormonales relevantes con el paso de los años, aunque considera que sigue siendo una cuestión poco abordada socialmente. “Tengo 46 años y, entre mis amigos ya aparece el tema de la testosterona baja, aunque casi siempre se habla de ello en voz baja”, señala.

Según explica, la testosterona participa en funciones relacionadas con la actividad sexual, el mantenimiento del músculo y del hueso y la producción de glóbulos rojos. Cuando sus niveles son insuficientes, pueden aparecer síntomas como cansancio, pérdida de fuerza, desmotivación, menor deseo sexual, cambios en el estado de ánimo, dificultades de concentración y problemas en las relaciones sexuales. Para González, comprender estos cambios y dejar de considerarlos un tema tabú es un paso necesario para entender mejor cómo evoluciona el cuerpo masculino con la edad.