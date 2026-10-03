Fiesta 03 OCT 2026 - 20:20h.

El empresario habla de "casualidades" en la sentencia de la custodia de su hijo: "Hay mecanismos para influenciar en las decisiones"

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Colate Vallejo-Nágera se sienta por primera vez en el plató de 'Fiesta' tras su derrota judicial frente a Paulina Rubio. Después de una larga y mediática batalla legal con su expareja por la custodia y manutención de su hijo en común, la justicia estadounidense ya ha dictado sentencia: Nico deberá seguir viviendo en Miami con la cantante.

La disputa entre Colate y Paulina Rubio se remonta a hace más de una década, cuando decidieron poner fin a su matrimonio. Desde entonces, la cantante y el empresario han protagonizado un largo enfrentamiento por la custodia, la educación y el lugar de residencia de su hijo Nico, que ahora tiene 16 años.

La última batalla se trasladó a los tribunales de Miami, donde el pasado mes de mayo se celebró un juicio que finalmente dio la razón a Paulina Rubio. El menor vivirá en Estados Unidos y no en España como reclamaba Colate. Una noticia que confirmó la abogada de Paulina Rubio en distintos medios mexicanos, y también el periodista Kike Calleja en el programa de Emma García.

Colate explica cómo se encuentra tras la sentencia

Abatido por este varapalo judicial, Colate se sienta en el plató junto a Emma García para hablar sobre cómo se encuentra y explica que seguirá luchando para que su hijo pueda vivir en España: "Voy a recurrir la sentencia". También asegura que el menor ha manifestado su deseo de vivir con él y critica que no se le haya tenido en cuenta:

"Ha dicho claramente que quiere venir a España. Mi hijo es español, conoce el país desde pequeño y considera España su hogar y el lugar donde está su familia", asegura Colate, que cuestiona la decisión judicial y señala "casualidades" que podrían haber hecho que la sentencia fallase a favor de Paulina:

"Hay muchos documentos oficiales que se han presentado y que no se han tenido en cuenta... Los juzgados americanos funcionan de una manera muy distinta en América, es un poco una industria, puedes influenciar. Hay mecanismos para influenciar en las decisiones".

Sobre su relación con Paulina Rubio, el empresario afirma que "lleva 15 años sin hablar con ella": "Toda la relación ha sido con abogados. Colate cuenta también cómo le afecta esta situación: "Un hijo es lo más importante en tu vida y siempre se han soltado versiones de una parte interesada.". Además, pone una cifra a cuánto le ha costado esta batalla judicial: "Un millón de euros o más".

Colate, esperanzado con el futuro de su hijo en España: “Confío en la justicia divina”

Emocionado, Colate habla sobre su espléndida relación con su hijo: "Es increíble, tenemos un amor enorme. Es un niño espectacular con un alma buena, maduro e inteligente". Del mismo modo, se ha mostrado esperanzado con el futuro y la posibilidad de que Nico termine viviendo con él en España:

"Él quiere a su madre, pero eso no quita que pueda decidir sobre lo que quiere. Tiene sus derechos y en este caso se ven vulnerados. He recurrido la sentencia, no confío mucho en la justicia, pero confío en la justicia divina y tengo muy claro cómo va a terminar esta historia. Es cuestión de tiempo, no es lo mismo retener a un niño de 8 años que más mayor. Es cuestión de dos años".