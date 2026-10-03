Fiesta 03 OCT 2026 - 17:46h.

El colaborador de 'Fiesta' ha contado cómo en el año 2023 fue agredido brutalmente por Jacobo Ostos: "Sin mediar palabra"

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Un rótulo colocado durante el directo llamaba la atención de Emma García: "Frigenti fue agredido por Jacobo Ostos". Inmediatamente la presentadora paraba el programa y se dirigía hacia el colaborador: "Miguel, ¿de qué hablan ahí?".

Miguel Frigenti, muy sorprendido, rescataba una historia que en el pasado le hizo mucho daño y que aún hoy provoca que le cambie la cara:

"Esto ocurrió en el año 2023, yo estaba trabajando una noche como imagen en una discoteca en la que trabajaba con mi novio cuando de repente baja Jacobo Ostos por las escaleras y se dirige a mí, y sin mediar palabra me da un puñetazo en la cara, las gafas salieron volando y me dejó tirado en el suelo".

"Lo reconoció y dijo que había sido una bofetada correctiva"

Miguel Frigenti, visiblemente afectado pese a haber pasado tres años de aquel suceso, ha explicado que, pese a que denunció la agresión esa misma noche, a Jacobo Ostos le salió muy barato pegarle:

"Después de ganarle la denuncia solo recibí 200 euros de indemnización, encima tuve que dejar aquel trabajo porque yo no soportaba la presión de verle su cara amenazante cada noche en esa discoteca".

Al parecer, todo ocurrió porque Jacobo consideró que tanto Miguel Frigenti como el resto de colaboradores del programa en el que trabajaba le habían faltado al respecto al hablar de la noticia de la muerte de su padre:

"Me hizo sentir muy pequeño, él me consideraba pequeño y débil, por eso fue a por mí y no se atrevió con otras personas como Matamoros que también estaban allí hablando aquella tarde conmigo. Entró por teléfono en el programa y reconoció lo que había hecho, dijo que había sido una bofetada correctiva".