Fiesta 03 OCT 2026 - 17:45h.

La colaboradora se queda "helada" con la revelación de Saúl Ortiz sobre Belén Esteban y la llama para pedirle explicaciones

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Belén Esteban regresó anoche por todo lo alto a un plató de televisión. Lo hizo en '¡De viernes!', donde concedió una esperadísima entrevista en la que respondió a todas sus polémicas. Esta tarde en 'Fiesta', los colaboradores han tenido un acalorado debate sobre la intervención de 'La patrona' en el programa y se ha producido un tenso momento entre Amor Romeira y Saúl Ortiz.

Todo ocurría en el momento en el que el programa repasaba las palabras que Belén Esteban le dedicó a su examiga Rosa Benito. Y es que, hace unos días, la exmujer de Amador Mohedano, que actualmente concursa en 'Supervivientes All Stars', aseguró que Belén "le repugnaba". A raíz de esto, Belén contestó con una impactante confesión.

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La revelación de Saúl a Amor sobre Belén Esteban: "Me he quedado helada"

Hoy, mientras que la mayoría de los colaboradores de 'Fiesta' se mostraban a favor de Belén Esteban, Saúl Ortiz se mostraba muy critico con ella: "Sois muy buenas personas todos aquí y vivís en el mundo de la piruleta. A mí, si un amigo me traiciona como Belén a Rosa, para mí está muerto". Seguidamente, Amor Romeira, amiga de ambas, tomaba la palabra para exponer su opinión, pero Saúl la interrumpía con una revelación que la dejaba en shock:

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"Me voy a callar porque si yo dijera lo que dice Belén Esteban de ti...". Una frase que desconcertaba a Amor Romeira por completo: "Me acabo de quedar helada. Si tuviera algo creo que Belén es lo suficientemente valiente para decírmelo a la cara". También le pedía a Saúl que se lo contase, aunque fuese en privado, pero él se negaba.

"Me gustaría que me lo dijeras", insistía la colaboradora a Saúl Ortiz, quien se mantenía firme en su negativa a desvelar dicha información. Ante esto, Amor Romeira no dudaba en coger el teléfono para llamar ella misma a Belén Esteban y pedirle explicaciones. ¡No te lo pierdas!