La plataforma conecta a propietarios, compradores e inquilinos mediante un sistema de ‘match’ y centraliza la operación inmobiliaria

La empresa valenciana, finalista de los Awards España 2026, prepara su expansión internacional y llegará a Estados Unidos en 2027

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Valencia¿Una plataforma inmobiliaria que funcione como una de citas? ¿Por qué no? Bajo la premisa de "es más fácil encontrar pareja que vivienda" nace Match Owner.

Encontrar una vivienda puede convertirse en una carrera de obstáculos en la que localizar un inmueble es solo el primer paso. Match Owner, una empresa valenciana fundada por Bogdan Tapu, propone trasladar al sector inmobiliario el concepto del ‘match’ para conectar a propietarios, compradores e inquilinos. La plataforma pretende reunir en un único entorno digital buena parte de los trámites que acompañan a una operación, desde el primer contacto y la visita hasta la documentación, los contratos, la financiación o incluso la mudanza.

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Un 'match' para encontrar vivienda

La propuesta de Match Owner parte de una dinámica similar a la que millones de personas utilizan en aplicaciones para conocer a otras personas. Los usuarios muestran interés por determinados perfiles o viviendas y, cuando ambas partes coinciden, pueden comenzar a gestionar la operación desde la propia plataforma. El sistema también incorpora un calendario con el que propietario e interesado pueden acordar directamente una visita.

Su fundador considera que son procesos sencillos que todavía no están suficientemente digitalizados en el sector inmobiliario. La plataforma busca así reducir intercambios de mensajes, llamadas y trámites dispersos y concentrar la información en un mismo espacio. La compañía no se dirige únicamente a particulares, sino que plantea su herramienta también como un recurso para las agencias inmobiliarias.

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Documentación y seguridad en una sola plataforma

Uno de los ejes del proyecto es la gestión segura de la documentación. Match Owner verifica a los usuarios y solicita al propietario documentación que permita acreditar que es titular de la vivienda, mientras que los documentos personales de compradores e inquilinos quedan asociados a sus perfiles.

La iniciativa pretende evitar que información sensible, como nóminas, declaraciones de la renta o documentos de identidad, circule sin garantías a través de aplicaciones de mensajería. El usuario puede decidir quién tiene acceso a sus documentos, con el objetivo de limitar la exposición de datos personales durante el proceso de alquiler o compraventa.

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La plataforma incorpora además un sistema de depósito protegido. Según explica Tapu, el dinero permanece bloqueado hasta que se cumplen las condiciones establecidas para completar la operación. El objetivo de este mecanismo es ofrecer garantías a las partes y reducir el riesgo de que el dinero se entregue antes de que se formalice el contrato y se produzca la entrega de las llaves.

De las visitas a la hipoteca y la mudanza

El planteamiento de Match Owner va más allá de conectar oferta y demanda. La plataforma integra servicios vinculados a la operación, como la gestión de contratos y arras, hipotecas, seguros, cambio de suministros y mudanzas. También contempla la posibilidad de gestionar desde el mismo entorno determinados trámites relacionados con la compraventa, incluida la coordinación de la cita con el notario.

Para las agencias inmobiliarias, el sistema busca reducir parte del trabajo administrativo asociado a la gestión de candidatos. La compañía asegura que una vivienda puede recibir de media más de 42 contactos y que su plataforma permite a los profesionales consultar perfiles que ya han aportado y verificado información como el DNI o la nómina.

La empresa asegura haber alcanzado además un acuerdo con una asociación que reúne a más de 400 inmobiliarias de Valencia para facilitar su incorporación al sistema. Match Owner insiste en que su intención no es sustituir a las agencias, sino proporcionarles una herramienta para gestionar de forma más eficiente a compradores e inquilinos.

Finalista de unos premios de emprendimiento tecnológico

El proyecto valenciano ha conseguido situarse entre los finalistas de los Awards España 2026, unos premios de emprendimiento tecnológico organizados por NTT DATA Foundation. El ganador se conocerá el 5 de noviembre en el Real Casino de Madrid.

La historia personal de su fundador también está vinculada a la idea. Bogdan Tapu nació en Rumanía, vivió en Italia y México antes de establecerse en Valencia y asegura haber experimentado personalmente las dificultades de comprar, vender o alquilar una vivienda en un país extranjero. Esa experiencia está detrás de una plataforma que busca simplificar especialmente los procesos para quienes desconocen la documentación y los trámites del mercado inmobiliario.

Actualmente, Match Owner funciona en español e inglés, pero prepara una nueva versión que ampliará la plataforma hasta nueve idiomas. La compañía también tiene previsto iniciar su expansión en Estados Unidos durante 2027, según ha explicado su fundador.

El proyecto parte así de una idea sencilla: trasladar al mercado inmobiliario una dinámica habitual en las plataformas digitales para facilitar el encuentro entre las partes. Su apuesta combina conexión entre usuarios, verificación de identidad y documentación, servicios complementarios y gestión digital de la operación en un mismo ecosistema.