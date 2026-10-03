Agencia EFE 03 OCT 2026 - 14:01h.

Este domingo 4 de octubre, Elijah Wood y Sean Astin recordarán en una conferencia su experiencia en 'El Señor de los Anillos'

Otro gran atractivo llegará con Disney, pues se compartirán nuevos detalles sobre Vision Quest, la próxima serie de Marvel

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MálagaLos actores Elijah Wood y Sean Astin, que dieron vida a Frodo Bolsón y a su fiel compañero Sam en 'El Señor de los Anillos', han revolucionado este sábado 3 de octubre la San Diego Comic-Con Málaga.

Cientos de fans han aguardado durante horas en el evento en el que se reencontraron 'Los Serrano' para hacerse con una firma o foto, previo pago de hasta 225 euros por una conjunta con Wood y Astin.

Aunque no será hasta la tarde del domingo cuando ambos se reúnan ante el público en una conferencia para recordar su experiencia en la famosa trilogía, sí participan ya en las fotos y firmas pagadas, con un precio de 125 euros cada una en el caso de Wood y de 100 euros si se quiere el recuerdo de Astin.

En medio de grandes medidas de seguridad, que han imposibilitado tomar imágenes de los actores durante la firma a los fans, como sí se ha podido hacer con el resto de estrellas que pasan por la convención, iban entrando los afortunados que habían logrado su hueco durante las reservas previas en la web.

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Al llegar, les esperaba el pago con tarjeta antes de poder entrar a conocer a sus ídolos. Al terminar la cola de las reservas, ha llegado el turno de quienes no lo lograron, que han esperado su turno desde las 5 de la mañana, los más madrugadores.

En la jornada con más afluencia de público de la convención, las carreras en la apertura de puertas han recordado a las del año pasado, tanto para conseguir las firmas como para hacerse con uno de los exclusivos Funkos.

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La serie sobre Vision Quest, el otro gran atractivo

O también para ser los primeros en la cola del panel de Disney, con una espera de casi siete horas al sol. Esa presentación es el otro gran atractivo de la jornada, ya que Paul Bettany compartirá nuevos detalles sobre Vision Quest, la próxima serie de Marvel Television.

Entre las estrellas que están este sábado por la convención figuran Casper Van Diem, Michael Ironside, Richard Dean Anderson, Christopher Lambert, Denise Richards o Jake Busey, entre otros.