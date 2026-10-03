El presidente ha lamentado que las lluvias torrenciales y persistentes han provocado graves daños en muchas zonas

Muere una mujer de 102 años en la riada de Madrigueras, Albacete: 90 personas han tenido que ser rescatadas

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado un mensaje de apoyo a los vecinos afectados por las inundaciones en Madrigueras (Albacete), a los que ha trasladado que el Gobierno de España "está pendiente de la situación".

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Sánchez ha mostrado también todo su "cariño" a los familiares de la mujer de 102 años que falleció este viernes en su vivienda como consecuencia de la riada.

El presidente ha lamentado que "las lluvias torrenciales y persistentes de la últimas horas han provocado graves daños en muchas zonas de nuestra geografía" y ha subrayado que la noche "ha sido especialmente dura en Madrigueras.

Tras trasladar su "apoyo y solidaridad con los vecinos afectados" ha pedido "mucha precaución" y seguir las indicaciones de los canales oficiales de emergencia.

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García-Page se traslada a Madrigueras

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se desplaza a la localidad de Madrigueras (Albacete) para comprobar el estado del municipio después de la riada de este viernes. Fuentes de la Junta han informado a EFE de que el presidente tiene previsto llegar a la localidad albaceteña a mediodía.

Además, el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, se ha trasladado a la zona para visitar las partes afectadas por el temporal.

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene activo el Nivel 1 de emergencia del Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha (Meteocam) en Albacete y coordina el operativo de limpieza del municipio.

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La riada de Madrigueras, se ha saldado con una mujer de 102 años fallecida, 90 rescatados, decenas de vehículos afectados después de que el municipio albaceteño registrara este viernes, en apenas dos horas, una caída de 142 litros por metro cuadrado.