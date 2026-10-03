Berto González 03 OCT 2026 - 13:00h.

Kiko Rivera cuenta con un largo historial amoroso desde su primera relación con Sara en 2004 hasta su relación actual con Lola García, sumando más de doce relaciones

Kiko Rivera vuelve a sufrir un ictus: "Esta vez ha sido un poco más fuerte y han quedado algunas pequeñas secuelas"

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El estado de salud de Kiko Rivera atraviesa un momento especialmente delicado tras haber sufrido recientemente un segundo ictus, un bache médico del que se recupera de manera favorable en su casa. En esta complicada etapa de su vida, el exconcursante de 'GH VIP' cuenta con el apoyo incondicional de su pareja actual Lola García, quien se ha convertido en su principal pilar durante el proceso de recuperación.

Este trance coincide con un periodo de profunda reflexión personal en el que el hijo de Isabel Pantoja ha decidido dejar a un lado su exposición mediática y cancelar sus compromisos profesionales en verano para centrarse plenamente en su salud. A lo largo de los años, su agitada trayectoria sentimental ha ocupado cientos de portadas, construyendo una intensa lista de romances que abarca más de dos décadas de vida pública.

De Sara a Lola García: el largo historial sentimentgral de Kiko Rivera

La vida sentimental del hijo de Isabel Pantoja comenzó a acaparar miradas en el año 2004, época en la que inició su primera relación mediática con Sara, una joven con la que dio sus primeros pasos ante la prensa del corazón. Aquel romance fue el punto de partida de una larga lista de noviazgos que marcaron su adultez más temprana.

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Tras esa primera etapa, aparecieron en su vida otras parejas como Saray o Alba Muñoz, con esta última rompió en 2006, noviazgos breves pero intensos que alimentaron de manera constante las páginas del papel cuché de la época ya que Kiko Rivera acudía a todos los eventos públicos de la mano de ellas.

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Posteriormente llegó a su vida Noelia Cortés, una joven con la que mantuvo un noviazgo que atrajo la atención de las cámaras durante los meses que estuvieron juntos. Kiko Rivera la conoció en una discoteca en Fiengirola donde saltaron las chispas, aunque finalmente rompieron por una infidelidad de Kiko que confirmaron en la prensa. Noelia Cortés fue la primera pareja del DJ en ofrecer entrevistas en los platós de televisión y también fue la primera en posar para la revista Interviú.

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Sin embargo, una de sus uniones más sonadas de aquellos años fue la que tuvo con Tamara García, una estríper con la que vivió un romance apasionado pero bastante convulso, ya que Tamara se quedó embaraza de Kiko Rivera aunque no llegó a término ya que se trataba de un embarazo ectópico. Las desavenencias públicas y la presión de los medios terminaron por fracturar la relación, derivando en una ruptura muy mediática que también derivó en platós de televisión, una presencia que dura hasta nuestros días ya que Tamara sigue acudiendo de vez en cuando a programas del corazón.

Poco después, Kiko Rivera comenzó un breve noviazgo con Naya, quien también recorrió buena parte de la televisión, y después inició un romance con Techi Cabrera. La relación también estuvo rodeada de gran atención mediática desde el primer día, aunque la convivencia y las diferencias personales provocaron que el amor se terminara a los siete meses de empezar a salir.

Techi hizo su propia carrera en el medio concursando en realities como 'Gran Hermano VIP' y, más tarde, contrajo matrimonio con Alberto Isla, el padre del hijo de Isa Pantoja, y se divorció al poco tiempo. Tras esta etapa, el hijo de la tonadillera protagonizó un breve affair con Carolina Fernandes, un romance discreto que tampoco consiguió consolidarse en el tiempo. Tras su ruptura, Carolina se dedició a contar las intimidades de sus encuentros sexuales con Kiko en programas del corazón.

El momento de mayor madurez para el hijo de la tonadillera llegó con la entrada de Jessica Bueno en su vida. Se conocieron durante su participación en el reality 'Supervivientes' en el año 2011, donde la complicidad entre ambos traspasó la pantalla. Fruto de esta sonada historia nació su primer hijo, el pequeño Francisco. Pese a intentar construir una familia y planear un futuro juntos, las continuas diferencias y la sobreexposición pública provocaron la ruptura definitiva de la pareja dos años después de iniciar su romance. Después, iniciaron un proceso judicial muy convulso por la custodia del pequeño que acaparó las portadas de las revistas durante meses. Hasta ese momento, fue la relación más larga del DJ.

Tras la separación de la modelo sevillana, Kiko mantuvo un noviazgo con Triana Ramos, y antes de ella probó suerte con Gabi y con Chabeli. La relación estuvo marcada por los altibajos, las constantes discusiones en las que Triana tenía que echar de su casa a Kiko, y por una posterior guerra mediática en los platós de televisión que precipitó el punto y final definitivo entre ambos. Triana se convirtió en tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', de donde salió con pareja y más tarde se convirtió en madre de su primer hijo.

Después, llegó la etapa más estable en la vida del artista junto a Irene Rosales. La pareja comenzó su historia de amor en el año 2014 y consolidó su unión pasando por el altar en 2016. Fruto de este matrimonio nacieron sus dos hijas en común, Ana y Carlota. Durante casi una década, Irene se convirtió en la persona clave en la vida de Kiko, apoyándole en sus peores momentos personales y de salud. Sin embargo, tras diez años de relación y ocho de matrimonio, la pareja decidió poner fin a su historia de amor de manera definitiva hace aproximadamente un año."Mi matrimonio se ha roto porque he ejercido más de madre que de esposa", comentó en sus redes sociales.

En la actualidad, el corazón del DJ vuelve a estar ocupado por Lola García, con quien mantiene una relación sentimental desde hace unos siete meses, iniciada a principios de este año. La complicidad entre ambos es tan evidente que Kiko Rivera suele referirse a ella públicamente como su mujer. En las últimas semanas han cobrado fuerza diversos rumores que apuntaban a planes de boda inminentes antes de que finalice el año.

No obstante, fuentes cercanas y periodistas del entorno del artista han desmentido de forma tajante dicha posibilidad, aclarando que en este momento no existen preparativos ni conversaciones sobre pasar por el altar, ya que la prioridad absoluta de la pareja es la total recuperación del músico tras su reciente problema de salud.