Berto González 04 OCT 2026 - 09:00h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' y Curro han consolidado su relación desde que se conocieron en 2019

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María Jesús Ruiz y Curro Rodríguez llevan más de siete años compartiendo una historia sentimental que comenzó de una manera peculiar y que ha terminado consolidándose con el paso del tiempo. La pareja se conoció en 2019, después de que la ex Miss España participara en 'GH DÚO', y desde entonces ha atravesado diferentes etapas hasta celebrar una discreta boda civil. Actualmente, ambos comparten su vida en Sevilla y disfrutan tanto de planes románticos como de escapadas en pareja y días en familia.

De una relación profesional al amor: así se conocieron en 2019

La historia de María Jesús y Curro comenzó poco después de que ella terminara su participación en 'GH DÚO' en 2019, concurso que ganó en abril de aquel año. Curro, cuyo nombre completo es Francisco Miguel Rodríguez, llegó a su vida a través de una curiosa cadena de contactos: Julio Ruz, expareja de la modelo, hizo que ambos se conocieran a través de Nuria Bermúdez, momento en el que Curro comenzó a trabajar en la gestión de las redes sociales de María Jesús.

La relacion profesional terminó dando paso a la sentimental. A finales de 2019 ya llevaban alrededor de siete meses juntos y aprovechaban especialmente los fines de semana en los que las hijas de María Jesús estaban con sus respectivos padres para verse. Curro, dedicado profesionalmente a la comunicación, el marketing y las redes sociales, fue convirtiéndose poco a poco en un rostro habitual junto a ella.

Su relación atravesó momentos complicados desde sus comienzos y también despertó un importante interés en el papel cuché. Sin embargo, con los años ambos fueron mostrando públicamente su unión y su amor. La ganadora de 'GH DÚO' ha señalado la confianza, el respeto, la sinceridad, la seguridad y la admiración mutua como algunos de los pilares sobre los que han construido su relación. Curro, además, terminó incorporándose profesionalmente a Laka, el negocio de moda de su pareja, como director de Marketing y Operaciones.

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Una boda civil, íntima y celebrada en Ponferrada

Después de varios años de relación y de las reiteradas peticiones de matrimonio de Curro, la pareja decidió dar un paso más. María Jesús y Curro se casaron el 10 de septiembre de 2023 mediante una discreta ceremonia civil celebrada en Ponferrada, la cual se desarrolló en la intimidad ya que decidieron no hacerla pública entonces.

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Uno de los aspectos más difíciles para María Jesús fue la ausencia de su familia, que en aquel momento no aceptaba su relación con Curro. La modelo reconoció posteriormente que le había afectado especialmente que su madre no acudiera a la boda, ya que siempre le ha dado una gran importancia a su nucleo familiar como uno de los pilares de su vida. Con el tiempo, esa situación cambió y María Jesús terminó reconciliándose con su madre.

La pareja tampoco disfrutó entonces de una luna de miel normal. No fue hasta dos años después cuando pudieron realizar su primer gran viaje solos. El destino elegido fue Roma, coincidiendo además con el 46 cumpleaños de Curro. Durante la escapada recorrieron lugares como el Coliseo, la Fontana de Trevi, el Foro Romano, la Plaza Navona, los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, además de disfrutar de la gastronomía italiana y recorrer la ciudad en moto.

Así es su vida actual juntos en la capital sevillana

Siete años después de conocerse, María Jesús y Curro mantienen una relación consolidada y comparten su día a día en Sevilla. A sus responsabilidades profesionales y familiares se suman momentos para disfrutar en pareja, desde salir a cenar hasta organizar escapadas románticas o pasar días familiares en la playa.

Precisamente, sus viajes se han convertido en una forma de reservar tiempo para ellos después de unos comienzos en la relación que estuvieron marcados por las responsabilidades de cada uno de ellos. María Jesús explicó que iniciaron su historia de amor prácticamente sin una etapa previa de noviazgo, fue todo muy rápido y con dos niñas formando parte de su día a día.

Los últimos años también han incluido momentos especialmente delicados, como los problemas de salud sufridos por Curro en 2025. María Jesús permaneció a su lado durante su ingreso hospitalario, mientras la pareja continuaba demostrando públicamente la estabilidad de una relación que, desde aquel encuentro de 2019, ha evolucionado hasta convertirse en su principal proyecto de vida.