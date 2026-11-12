Natalia Sette 12 NOV 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' vuelve a casa tras varios días de escapada romántica con su marido Antón

Noemí Salazar visibiliza tener canas y enseña su cabello al natural, sin tintes

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Noemí Salazar y Antón Suárez han decidido tomarse un respiro de su ajetreada rutina familiar y se han cogido unos días para pasar en pareja. Tras el espectacular bautizo que le celebraron a su hijo pequeño, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ y su marido se fueron de escapada romántica a Lisboa. Ahora, la influencer ha mostrado el reencuentro con sus hijos y ha hablado del sentimiento de culpabilidad.

La estrella de ‘Los Gipsy Kings’ hizo las maletas junto a su marido para disfrutar de una romántica escapada a Lisboa, un viaje del que compartió un tierno vídeo recopilatorio con los mejores momentos. En él, la madrileña reflexionaba con total sinceridad sobre lo que significó para ella “A veces la rutina, los niños, las prisas y las mil cosas del día a día hacen que haya momentos en los que no aguantas ni a tu marido… ¡y seguramente él tampoco a ti!”.

Por este motivo, la creadora de contenido puso en valor la importancia de cuidar el matrimonio frente al desgaste de la rutina. “Pero entonces llega un fin de semana como este y te das cuenta de que muchas veces lo único que necesitáis es un poquito de tiempo para vosotros dos”, explicaba con total honestidad.

La escapada sirvió para recuperar la complicidad perdida entre obligaciones familiares y compromisos profesionales. “Sin niños llamándote cada cinco minutos, sin horarios, sin prisas, sin agobios… Simplemente disfrutar, reírnos, pasear, comer rico y volver a ser Antón y Noemí por unos días”, destacaba sobre la maravillosa experiencia vivida en tierras portuguesas.

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Sin embargo, tras los días de desconexión, llegó el momento más emotivo para los papás: el regreso a casa. Nada más cruzar el umbral, el pequeño Antoñito sale corriendo emocionado hacia la puerta de casa. El niño salta de alegría al verlos y se abalanza a abrazarlos mientras repete cuánto los ha echado de menos durante su ausencia.

Noemí comparte en 'stories' esa bonita escena y reflexiona sobre los sentimientos enfrentados que tiene respecto a su escapada con Antón. “¡El mejor recibimiento del mundo!”, ha comenzado diciendo. A pesar de la enorme felicidad que sintió durante todo el viaje, la influencer reconoce que es complicado separarse de los hijos aunque sea por pocos días.

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“Qué necesarias son estas escapadas en pareja, pero qué sentimientos tan encontrados cuando vuelves y ves lo muchísimo que te han echado de menos y lo que te necesitan”, ha confesado. Además, la exconcursante de ‘GH VIP’ se ha sincerado también sobre la culpabilidad de dedicarse tiempo a ella. “Por un lado, sabes que necesitas esos ratitos para vosotros, pero por otro, te entra una culpabilidad de madre que no veas”, ha terminado diciendo. Sus seguidores con hijos no han podido sentirse más identificados con ella.