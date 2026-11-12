Lorena Romera 12 NOV 2026 - 13:29h.

La ganadora de 'Gran Hermano' ha estado hospitalizada: última hora sobre su estado de salud

Susana Molina rompe su silencio y explica el motivo por el que ha salido de la agencia de Dulceida

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Un susto de salud ha obligado a Susana Molina a frenar en seco y poner en pausa todos sus compromisos. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha reaparecido a través de su perfil de Instagram para contar que ha permanecido unos días ingresada en el hospital. Tomándose la situación con naturalidad y con el sentido del humor que la caracterizan, la influencer ha explicado cómo se encuentra.

Junto a unas imágenes en las que aparece con la típica bata hospitalaria y compartiendo un momento de lo más cómplice y distendido junto a su marido, Guille Valle -que intenta peinarla entre risas en la habitación donde ha permanecido ingresada-, la murciana se ha sincerado sobre su estado de salud:

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"He estado unos días regular, con fiebre, y me tuve que quedar ingresada, cosa que me ha hecho sentirme aún más afortunada de poder pausar mi trabajo una semana hasta que me he encontrado mejor", ha explicado a través de sus historias, restándole drama a la situación y aclarando que prefirió recuperarse antes de compartir nada. Especialmente porque es "cero dramática y no iba a subir una foto con la vía y cara de pena".

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Asimismo, ha aprovechado la ocasión para agradecer la comprensión tanto a las marcas con las que colabora como a su comunidad: "Gracias a las marcas y perdón por los retrasos en los envíos y en los vídeos".

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Por el momento, la creadora de contenido ha preferido guardar para su intimidad los detalles clínicos de este ingreso, por lo que no ha trascendido el diagnóstico concreto ni el parte médico detrás su hospitalización. Eso sí, su regreso a la actividad digital dejan claro que ya se encuentra recuperada y retomando la normalidad.