Lorena Romera 12 NOV 2026 - 11:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se ha teñido y saneado su melena, además de realizarse varios tratamientos estéticos

De su hermana mayor a su padre y sus hijas: así es la familia de Chiqui

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Almudena Martínez, más conocida como Chiqui, ya está de vuelta en España tras su intensa experiencia en 'Supervivientes All Stars' y no ha perdido el tiempo para ponerse a punto tras el desgaste de la aventura extrema. La de Cartagena que se dio a conocer en 'Gran Hermano' hace 18 años ha acudido a la peluquería y ha compartido con todos sus seguidores su nuevo look tras cortarse las trenzas en Honduras.

Durante su paso por el reality, Chiqui protagonizó uno de los momentos más comentados en la 'mesa de las tentaciones', donde aceptó cortarse prácticamente todas sus trenzas, -quedándose únicamente con dos-, y vestir un conjunto de danza del vientre con cascabeles a cambio de comida y de recibir noticias de sus hijas.

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Ahora, ya de vuelta en España, lo primero que ha hecho la televisiva ha sido visitar su peluquería de confianza para sanear su melena, teñirse de rubio ceniza, y cuidar su rostro tras semanas de supervivencia. "Bueno, ya estoy aquí, aterrizada aquí en España desde Honduras y mirad, ¿veis mi cambio de look?", ha expresado emocionada en el vídeo publicado en sus redes sociales.

En su visita, Chiqui ha renovado por completo su estilismo capilar tras el drástico corte al que se vio obligada en el concurso, presumiendo además de su nuevo tinte rubio, unas renovadas pestañas, el diseño de sus cejas y una manicura impecable. "Pues ya me los he hecho, mis pestañitas, mis cejas, mis uñitas... Y he estado hoy todo el día de peluquerías, poniéndome guapísima", señala con entusiasmo mientras muestra el resultado de su transformación a sus seguidores.

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En su visita al centro estético, Chiqui ha renovado por completo su estilismo tras el drástico corte de pelo que se realizó en el concurso, apostando además por un nuevo color de pelo: ¡rubio ceniza! Para completar la visita, la también influencer se ha puesto nuevas pestañas, ha rediseñado sus cejas y, por supuesto, se ha hecho la manicura.

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"Pues ya me he hecho mis pestañitas, mis cejas, mis uñitas... Y he estado todo el día de peluquería, poniéndome guapísima", ha señalado con entusiasmo mientras muestra el resultado de su transformación a su comunidad, a los que ha agradecido por el enorme cariño que le han mostrado durante su paso por 'Supervivientes All Stars'.