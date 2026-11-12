Lorena Romera 12 NOV 2026 - 09:00h.

A la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le han recordado sus besos con el futbolista Nico González durante su crisis con Mario González

Claudia Martínez reconoce que tiene que volver a someterse a terapia psicológica

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Claudia Martínez se ha convertido en el centro de todas las miradas tras contar en un podcast que se quedó embarazada a los diez días de retomar su relación con Mario González. Unas declaraciones que ha generado una oleada de críticas en redes y que ha obligado a la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' a defenderse.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha detallado en la entrevista que se quedó embarazada de la pequeña Valentina a los diez días de volver con el madrileño, calculando que fue sobre el 26 de noviembre el día que la concibieron.

"Ella vino cuando tenía que venir porque fue justo en el momento en el que los dos sabíamos que ya podíamos estar juntos y estábamos bien. Si llega a venir antes, hubiera sido complicado", ha expresado la catalana, hablando de ese "momento perfecto" tras su crisis sentimental cuando sintió que su relación podía llegar a un punto de no retorno.

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"Ese parón fue como que sentí que le perdía de verdad y fue cuando me di cuenta realmente de que no quería perderle", ha reconocido la catalana, cuyas palabras, lejos de quedarse en una anécdota romántica sobre su reconciliación, han provocado una lluvia de críticas.

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Y es que son muchos los que recuerdan que, por aquel entonces, en el bache sentimental que atravesaron en septiembre de 2025, la influencer fue pillada besándose con Nico González, futbolista ahora del Juventus que en ese momento militaba en las filas del Atlético de Madrid.

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El vídeo, grabado en una conocida fiesta de Madrid, no tardó en correr como la pólvora por las redes sociales, provocando que Mario González anunciara públicamente su ruptura. Poco después, ella se pronunciaba en redes para pedirle perdón: "Lo siento, sobre todo por haberlo hecho públicamente, más que nada por el dolor que puede suponer a Mario ver esto".

Eso sí, la joven defendía que no había sido infiel porque en ese momento ya no eran pareja. Pese a todo, el eco de aquel episodio parece que todavía le persigue. Tanto, que en esta publicación sus seguidores no hacen más que recordarle su affaire con el centrocampista.

Entre las críticas más repetidas de los usuarios de Internet se encuentran reproches que cuestionan su fidelidad. "O sea, dejó al novio, se tiró a un futbolista, volvió con el novio y se queda embarazada", "Cuando te liaste con el otro, ¿no te diste cuenta de que le perdías?" o "volviste con él después de ponerle los cuernos, hay que tener poca vergüenza y poco amor hacia tu pareja. ¡Infiel!", se puede leer en el post.

Harta de los ataques y de la toxicidad en los comentarios, Claudia Martínez no ha dudado en utilizar sus historias de Instagram para estallar contra sus detractores: "Dios mío, ¿pero qué le pasa a la gente en los comentarios? Solo veneno por decir que Valentina llegó justo en el momento que tenía que llegar".