Natalia Sette 12 NOV 2026 - 12:31h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra el estado de su cuerpo ante el espejo dos días después de dar a luz a través de una cesárea

La contundente respuesta de Mahi Masegosa a una seguidora que lleva meses acosándola

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Mahi Masegosa y Rafa Moya continúan viviendo una auténtica nube de felicidad tras dar la bienvenida a su primera hija en común , la pequeña Catalina. Después de un proceso de gestación muy deseado, la exconcursante de ‘Supervivientes’ tuvo que enfrentarse a una cesárea de emergencia en el hospital debido a que la niña sufría durante los intentos de parto natural.

Apenas dos días después de aquel intenso momento, la diseñadora ha querido mostrar a sus seguidores la realidad de su cuerpo tras el nacimiento de su hija, publicando un vídeo frente al espejo en el que enseña cómo evoluciona su barriga. Fiel a su estilo transparente, la andaluza se ha sincerado sobre sus sensaciones actuales.

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“Dos días postparto. La verdad me siento bendecida porque parece que me voy a recuperar bien”, ha comenzado relatando la creadora de contenido en sus ‘stories’ de Instagram. En el video aparece la influencer tapándose el pecho con la mano y enseñando su tripa con las vendas que le tapan la cicatriz de la reciente cesárea.

A pesar de estar segura de que cuerpo se recuperará con facilidad, la preocupación lógica de la mamá primeriza ha aflorado al fijarse en la zona afectada por la intervención médica. “Sin embargo, me da susto la progresión de la herida de la cesárea! ¡Necesito consejos!”, ha confesado públicamente, pidiendo la ayuda y experiencia de su comunidad de seguidoras que haya pasado por lo mismo.

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La recuperación de una cesárea requiere un cuidado muy minucioso, ya que se seccionan varias capas de tejido abdominal. Durante los primeros días el dolor y la inflamación son habituales, siendo fundamental mantener la incisión limpia y seca, evitar coger peso y caminar despacio para favorecer la circulación y prevenir la formación de coágulos.

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Con el paso de las semanas, la cicatriz superficial evoluciona cerrándose por completo, mientras que los tejidos internos y el útero continúan su proceso natural de involución y curación. Con el apoyo de sus seguidores y el cariño de Rafa Moya, Mahi afronta esta nueva etapa con mucha fuerza y una felicidad absoluta por tener a su pequeña en brazos.