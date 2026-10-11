La actriz ha reconocido la importancia de no quedarse callado ante las injusticias

Leo, el hijo de Javier Bardem y Penélope Cruz debuta como actor en 'La Bola Negra': otras de sus participaciones en el cine

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Penélope Cruz ha dado su opinión sobre el problema de la vivienda en España tras ser preguntada en BFI London Film Festival 2026: "Pues es admirable como tanta gente joven está en la calle luchando y pidiendo no solo por ellos y sus familiares, sino por todos los demás. Tantas mujeres... Yo conocí a muchas porque Juan Diego Boto y yo hicimos 'En los márgenes' y esta película nos marcó mucho".

La actriz ha reconocido que es consciente de que habla desde un lugar de privilegio, pero ha destacado la importancia de no guardar silencio ante las injusticias. "Estuvimos muy cerca durante muchos meses de muchas personas que se habían quedado en la calle. Tenían hijos muy pequeños o, una de ellas, tenía otro hijo con cáncer y llevaba luchando 10 años con la enfermedad. Cosas terribles que dices, 'Cómo cabe tanto dolor en una vida y tanta fuerza'. Sí que nos preguntan y somos conscientes de que estamos contestando desde un lugar de privilegio, pero justamente por eso no te puedes quedar callado", ha recalcado.

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"Tenemos exactamente el mismo derecho y la misma obligación de participar en este debate y de denunciar algo que no se puede permitir, no se puede permitir que alguien se quede en la calle en esas condiciones", ha añadido.

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Penélope Cruz y su interés por 'La bola negra'

Cuando la actriz se enteró de que los Javis estaban haciendo una película, la de Alcobendas se puso en contacto con ellos para decirles que quería participar como fuera. Y, aunque Ambrossi ya le avisó de que lo que tenían era algo muy pequeño, ella estaba más que interesada en hacerlo.

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"Estábamos en mitad del proceso de escritura de la película y anunciamos que íbamos a hacer ‘La bola negra’. Suena el teléfono y nos cuentan que Penélope Cruz está interesada en saber si hay algún papel que pudiera encajar con ella. Y dijimos: 'Desde luego'. Tras la llamada, hablamos y dijimos que no podía tener solo un número, tenía que tener una escena y mover al personaje protagonista hacia delante. Y lo ha hecho grande. Creo que es uno de los momentos de la película. Se ha entregado. Ha sido fácil, muy fácil, y aparte se lo hemos puesto difícil", relataron Los Javis en 'RTVE'.

Casi 4,7 millones de euros en su primer fin de semana en el cine

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi ('Los Javis') ha registrado más de 610.000 espectadores y casi 4,7 millones de euros en su primer fin de semana en las salas españolas, lo que lo convierte en el noveno mejor estreno español de la historia, el cuarto mejor estreno de 2026 y el segundo mejor de la última década, por detrás de 'Torrente presidente', según datos de Rentrak proporcionados por Elastica.

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La cinta, que representará a España en la carrera de los Oscar, también recibió el Premio del Público Ciudad de Donostia a la Mejor Película del Festival de San Sebastián, donde se exhibió fuera de concurso en la sección 'Perlas'. Poco antes, recibía también el premio del Público en el Festival de Toronto y 'Los Javis' recibieron 'ex aequo' con el cineasta polaco Pawl Pawlikowski el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, donde la película fue seleccionada para la competición.