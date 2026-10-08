Maricarmen no solo señaló a Pedro Sánchez por su problema de vivienda, también apuntó a Ayuso y Almeida
Maricarmen siempre culpó a todas las administraciones del problema de la vivienda en general y de la suya en particular
Todo sobre la muerte de Maricarmen
Durante años, Mari Carmen Abascal denunció públicamente su situación y reclamó soluciones para evitar el desahucio de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas. Diez meses antes de perder su casa llegó incluso a escribir una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que este no llegó a contestar.
Actitud combativa y reivindicativa
La anciana no limitó sus críticas al Ejecutivo central. En sus intervenciones también responsabilizaba a las distintas administraciones de la situación que atravesaba, señalando tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid por la falta de soluciones a un problema que consideraba extensible al conjunto de la crisis de la vivienda.
Pese a la amenaza de desahucio, siempre mantuvo una actitud combativa y reivindicativa, mostrando su malestar por la falta de respuesta institucional ante un caso que la acompañó durante años.