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Economía

Maricarmen no solo señaló a Pedro Sánchez por su problema de vivienda, también apuntó a Ayuso y Almeida

Maricarmen lo intentó todo para parar su desahucio, hasta una carta a Pedro Sánchez que el presidente no contestó
Maricarmen en una entrevista con Informativos Telecinco antes de su desahucio. Informativos Telecinco
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Durante años, Mari Carmen Abascal denunció públicamente su situación y reclamó soluciones para evitar el desahucio de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas. Diez meses antes de perder su casa llegó incluso a escribir una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que este no llegó a contestar.

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Actitud combativa y reivindicativa

La anciana no limitó sus críticas al Ejecutivo central. En sus intervenciones también responsabilizaba a las distintas administraciones de la situación que atravesaba, señalando tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid por la falta de soluciones a un problema que consideraba extensible al conjunto de la crisis de la vivienda.

Pese a la amenaza de desahucio, siempre mantuvo una actitud combativa y reivindicativa, mostrando su malestar por la falta de respuesta institucional ante un caso que la acompañó durante años.

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