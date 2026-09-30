Claudia Barraso 30 SEP 2026 - 19:36h.

El menor de 15 años ha participado en la película de Los Javis 'La Bola Negra' y en 'Toy Story 5'

Javier Bardem revela cómo fue su increíble primera cita con Penélope Cruz en Londres: "Pasó hace 19 años"

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Aunque Javier Bardem y Penélope Cruz siempre han tratado de proteger la intimidad de sus dos hijos, Leo, de 15 años, ha salido a sus dos padres y ha mostrado un gran interés por el mundo de la interpretación. De hecho, el pequeño y principiante actor ha aparecido nada más y nada menos que en la película ‘La bola negra’.

Un trabajo que más allá de la vocación llega a ser incluso algo tradicional para la familia paterna, ya que los abuelos de Javier Bardem, Matilde Muñoz Sampedro y Rafael, eran los primeros en pertenecer a este mundo del cine. Pero la participación de Leo en la exitosa película no es algo de lo que se haya hecho eco, sino que se deduce por los datos recogidos en IMDB, una base en línea que se dedica a recopilar información sobre actores, profesionales de la industria audiovisual, películas, series de televisión, programas, videojuegos y eventos en vivo y donde el menor ya tiene su propio perfil.

Hasta ahora no había trascendido ninguna información sobre la participación de Leo en la película que ha sido dirigida por ‘Los Javis’ y que ya es la candidata a Los Óscar. De ser así la información, el menor habría debutado de la mano de su madre y de dos de sus amigos y directores más reconocidos en todo el país. Aunque su intervención en la película ha pasado desapercibida debido a que los padres han querido mantener siempre protegido el rostro de sus hijos y pocos son los que reconocen su cara.

Otras de sus participaciones en el cine

Y esta vez no es menos, sus padres, aunque muy seguramente orgullosos de su trabajo, no han querido revelar si esta información es cierta y qué papel ha ocupado su hijo en la película, protegiendo todavía el anonimato de su hijo hasta que posiblemente sea mayor de edad. Otro de sus trabajos fue ponerle voz a uno de los personajes de ‘Toy Story 5’, pero tampoco han querido decir cuál de todos. Lo curioso es que su hermana Luna también es una voz adicional y Penélope Cruz le puso voz al juguete flamenco.