La actriz ha decidido mover ficha después de que el actor consiguiera una orden de alejamiento contra ella

El exmarido de Halle Berry demanda a la actriz por estrangular a su hijo de 12 años y obtiene una orden de alejamiento temporal: los detalles

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La batalla judicial entre Halle Berry y Olivier Martínez por la custodia de su hijo Maceo ha dado un nuevo giro. La actriz ha decidido mover ficha después de que el actor consiguiera una orden de alejamiento contra ella y la acusara de haber agredido físicamente al menor, llegando a afirmar que su exmujer le había agarrado del cuello y estrangulado durante un incidente ocurrido el pasado 26 de septiembre.

Ahora, Berry ha decidido acudir de nuevo a los tribunales para reclamar que se restablezca el régimen de custodia que ambos habían acordado.

La decisión de Halle Berry

Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso 'People', la intérprete de 'Catwoman' ha solicitado que se vuelva a aplicar el acuerdo de agosto de 2023, cuando ella y Martínez compartían la custodia de Maceo al 50%.

Berry también quiere recuperar la autoridad que tenía entonces para tomar decisiones en caso de desacuerdo entre ambos progenitores y reclama que su exmarido cumpla con las sesiones de terapia y asesoramiento que habían establecido judicialmente.

Además, sostiene que el comportamiento de Martínez está afectando a la relación que mantiene con su hijo y acusa a su exmarido de intentar posicionar al menor en su contra.

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La actriz afirma que, cuando Maceo regresa de pasar tiempo con su padre, puede mostrarse "enfadado y combativo" con ella.

Berry sostiene además que el niño llega a repetir discusiones o asuntos privados que, según ella, solo habían sido tratados entre los dos adultos. En su escrito, la actriz acusa a Martínez de "alinear" al menor con él y en contra de ella en distintos aspectos de su vida.

La decisión llega apenas unos días después de que Martínez consiguiera una orden de restricción temporal que modificó las condiciones de las visitas de Berry con su hijo. El juez no llegó a prohibir el contacto entre madre e hijo, pero sí estableció de forma provisional un régimen más limitado. La vista que deberá determinar los siguientes pasos está prevista para el 16 de octubre.

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La acusación que ha desencadenado la guerra judicial

Olivier Martínez sostiene que Berry agredió físicamente a Maceo durante una discusión en el domicilio de la actriz. Según sostiene el actor en la documentación presentada, el menor se encontraba jugando con un dispositivo de realidad virtual cuando Berry habría intervenido. Martínez asegura que la situación terminó con la actriz agarrando al niño por el cuello y estrangulándolo.

El francés sostiene que el menor se puso en contacto con él después del incidente para pedirle que acudiera a recogerlo. En su petición judicial afirma que, cuando llegó a la vivienda, Maceo quería marcharse y que fue Van Hunt, pareja de Berry, quien ayudó al menor a salir de la casa.

Asimismo, afirma que no se trataba, según su versión, de la primera vez que esto ocurría. Por ello, ha pedido que se le conceda la custodia legal y física exclusiva del menor y también que Berry fuese sometida a controles de sobriedad durante sus periodos de visita.

El juez, sin embargo, no aceptó en este momento la petición relacionada con las pruebas de alcohol y sustancias al considerar que no existían pruebas suficientes para justificar esa medida.

Ambos finalizaron su divorcio en 2023, tras casi ocho años juntos. Parte del acuerdo establecía que ambos compartirían la custodia legal de Maceo, y Berry se comprometió a pagar a Martínez 8.000 dólares mensuales en concepto de manutención infantil. Además, debía pagarle el 4,3% de cualquier ingreso que superara los 2.000.000 de dólares como pensión alimenticia adicional.