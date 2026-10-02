Entre las acusaciones más graves del actor, asevera que la actriz habría agarrado al menor de 12 años por el cuello y lo habría estrangulado

El exmarido de Halle Berry demanda a la actriz por estrangular a su hijo de 12 años y obtiene una orden de alejamiento temporal: los detalles

Compartir







La batalla judicial entre Halle Berry y Olivier Martinez está dando mucho que hablar. El actor francés, exmarido de la intérprete y padre de su hijo Maceo, de 12 años, ha acudido a los tribunales para solicitar la custodia exclusiva del menor y una orden de alejamiento contra la actriz, a la que acusa de haber ejercido violencia física, verbal y emocional sobre su hijo. El intérprete ya ha conseguido ambas medidas de forma temporal hasta que tenga lugar la próximo audiencia, fijada para el 16 de octubre.

Entre las acusaciones más graves figura un supuesto episodio ocurrido el pasado 26 de septiembre, cuando, según la versión de Martinez, Berry habría agarrado al niño por el cuello y lo habría estrangulado.

PUEDE INTERESARTE El calvario de Halle Berry por la custodia de sus hijos: de la grave acusación a su exmarido al fallo judicial

La protagonista de 'Catwoman' ha negado las acusaciones a través de su abogada, sin embargo, la situación ya ha copado un sinfín de titulares por la gravedad de los hechos que ha presentado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. Y es que no sería, de acuerdo con la versión de Martínez, la primera vez que la actriz habría agredido físicamente a su hijo.

PUEDE INTERESARTE La reinvención de Halle Berry, una pionera a la que le costó demasiado desprenderse de etiquetas

Las otras presuntas agresiones por parte de Berry, según su exmarido

"Este no es el primer caso en el que ha atacado físicamente a nuestro hijo", sostiene el actor en su declaración. Martinez asegura que tanto Maceo como la propia Berry le habrían confirmado episodios anteriores en los que, según su versión, la actriz habría atacado al menor tras haber aprendido técnicas de estrangulamiento durante su entrenamiento en artes marciales mixtas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De acuerdo con el relato incluido en los documentos, y que recogen medios como 'People' o 'Page Six', Maceo le habría explicado en repetidas ocasiones a su padre que odiaba este tipo de situaciones, mientras que Berry, siempre según la acusación, habría restado importancia a lo sucedido al describirlo como una forma de jugar con el niño.

"Durante el último año y medio, la Sra. Berry ha tirado a Maceo al suelo y lo ha obligado a rendirse en varias ocasiones", afirma él en los documentos. Además, sostiene Berry le causó "angustia mental y emocional" al menor debido a sus comentarios racistas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Alega que en 2023, la ganadora del Óscar le dijo a su hijo que su padre era "un blanco de mierda que intentaba robar a una mujer negra" debido a problemas con la manutención del niño. "Entonces la señora Berry le preguntó a nuestro hijo: '¿Qué opinas de eso como hombre negro?'", indica.

Además, siempre según su versión, hace aproximadamente cinco años Berry habría golpeado a Maceo en la cara. También relata un episodio de hace alrededor de una década, cuando, según él, la actriz habría protagonizado un estallido de violencia en el que habría lanzado un plato que llevaba encima un cuchillo y un tenedor.

También menciona el supuesto consumo de alcohol

Asimismo, Martínez subraya en los documentos que tiene "preocupaciones significativas" sobre la salud mental de Berry, "así como sobre su abuso del alcohol, que creo que ha contribuido a su conducta abusiva".

Por ello, también solicitó al tribunal que Berry no pudiera encontrarse bajo los efectos del alcohol ni de otras sustancias durante sus visitas con Maceo. También pidió que la actriz se sometiera a pruebas de sobriedad antes, durante y después de esos encuentros.

Sin embargo, esta parte de su petición no fue aceptada por el tribunal al considerar que no existía "información suficiente" para imponer esa medida.

Una guerra judicial que dura años

El enfrentamiento actual se produce después de una larga batalla legal entre Berry y Martinez. La pareja comenzó su relación en 2010, se casó en julio de 2013 y dio la bienvenida a Maceo en octubre de ese mismo año. Se separaron en 2015 y su divorcio no quedó definitivamente cerrado hasta 2023, después de años de litigios.

El acuerdo alcanzado entonces estableció la custodia compartida del menor. Berry asumió además una pensión de aproximadamente 8.000 dólares mensuales para Maceo, así como otros gastos vinculados a su educación y actividades. El acuerdo también contemplaba que abonara un porcentaje adicional de sus ingresos.

Pero las diferencias entre ambos no desaparecieron con el acuerdo de divorcio. En 2024, Berry ya había acudido a los tribunales para intentar modificar el régimen de custodia y había acusado a Martinez de mantener una actitud que, según ella, perjudicaba el bienestar del niño.

La actriz sostuvo entonces que había intentado colaborar con su exmarido en algunas decisiones sobre el futuro de Maceo y que él se había mostrado, según sus abogados, contrario a determinados planes destinados a ayudar al menor.