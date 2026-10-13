RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad' muerto a los 34 años, se había comprometido con su novia Kennedy Suarez tras cinco años de relación

Muere RJ Mitte, hijo de Walter White en 'Breaking Bad', a los 34 años

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Conmoción en el mundo de Hollywood tras conocerse la muerte del actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar al hijo de Walter White en la serie ‘Breaking Bad’. El intérprete ha muerto este lunes 12 de octubre a los 34 años, según han informado sus representantes. Mitte, quien se convirtió en un activista por los derechos de las personas con discapacidad a raíz de su experiencia viviendo con parálisis cerebral, murió tras suicidarse en su domicilio en Brownsville, Texas.

La noticia ha dejado completamente impactado y consternado al entorno del actor. Una de ellas ha sido Kennedy Suárez, la prometida de RJ Mitte y con la que llevaba saliendo cinco años.

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El inicio de la relación entre RJ Mitte y Kennedy Suárez

El actor de 'Breaking Bad' y Kennedy Suárez llevaban saliendo cinco años y se habían comprometido en octubre de 2025. Alejada del foco público y comprometida con las causas sociales, Kennedy Suárez es una mujer de 31 años que trabaja en el sector de Recursos Humanos y que vivía junto al actor en la localidad de Brownsville, Texas.

Su historia de amor comenzó tras una larga amistad. Según ellos mismos contaron en varias ocasiones, se conocieron hace 10 años antes de iniciar su relación sentimental.

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Con el tiempo, aquella amistad se convirtió en una relación estable que compartieron en sus redes sociales, en alfombras rojas y en eventos benéficos durante varios años.

Su pedida de matrimonio

“Kennedy es mi todo y no puedo esperar a empezar oficialmente nuestra vida juntos”, confesaba en una entrevista a la revista 'People' el actor tras conocerse y hacerse pública su relación con Kennedy Suárez.

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En octubre de 2025, Mitte dio un paso más y le pidió matrimonio a Suárez durante una celebración benéfica en California, coincidiendo con el 30 cumpleaños de ella. La pareja se comprometió después de varios años juntos y tenía planes de construir un futuro en común.

En varias ocasiones, RJ Mitte expresó públicamente la importancia que tenía en su vida su pareja. "Mirando hacia atrás en estos momentos contigo me recuerda lo agradecido que estoy por el amor y la bondad que compartimos. El amor lo trasciende todo", escribía el pasado 14 de febrero el actor en sus redes sociales junto a varias fotografías junto a su prometida.

Además de acompañarlo en su carrera profesional, Kennedy Suárez se convirtió en el gran apoyo de RJ Mitte participando en las iniciativas solidarias a las que acudía el actor en apoyo a las comunidades vulnerables.

Reacciones al suicidio del actor

El actor interpretó a Walter Jr en ‘Breaking Bad’, que se emitió de 2008 a 2013 y obtuvo 58 nominaciones a los premios Emmy, ganando 16 de ellas, incluidas dos a la Mejor Serie Dramática, según el recuento del portal especializado 'Deadline'.

Su personaje en la serie también tenía parálisis cerebral y era hijo de Walter White, el protagonista, interpretado por el célebre actor Bryan Cranston, quien encarna a un profesor de química que se adentra en el mundo del narcotráfico tras descubrir que padece cáncer.

Nada más conocerse la noticia, el actor Bryan Cranston se mostraba "profundamente dolido" al conocer la muerte del que fuera su hijo en la ficción. En un mensaje en su perfil de Instagram, Cranston escribió: "Me siento profundamente dolido mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi dulce hijo en ‘Breaking Bad’, ha muerto".

"Lo conocí cuando tenía sólo 14 años, cuando lo eligieron para interpretar a Walter White Jr., un papel que encarnó con tanta alegría y entusiasmo. Nacido con parálisis cerebral, nunca –jamás– permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Enfrentó el exigente cronograma de rodaje con gran determinación", añadió.

"Era una de las estrellas de un exitoso programa de televisión, pero aún era un niño. Ese niño era bastante inexperto cuando empezamos a filmar el piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente bueno. Aprovechó su experiencia en el programa para ser un firme defensor de artistas con discapacidades y era el director de una organización filantrópica centrada en ayudar a la comunidad de discapacitados. Toda esa promesa y potencial ahora es una gran pérdida”.

"Es especialmente devastador escuchar que se quitó la vida", escribió. "¿Por qué? Nos estábamos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas, pensando en cuándo podríamos reunirnos para almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro… Pero sí sé que lo amaba y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie … Te extrañaré, hijo", relató.

Un fiel defensor de los derechos de las personas con discapacidad

El actor tenía solo 14 años cuando comenzó a trabajar en ‘Breaking Bad’ y apareció en 56 de los 62 episodios de la serie de AMC a lo largo de sus cinco temporadas de 2008 a 2013. "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", dijeron sus representantes en un comunicado.

Agregaron que, basándose en su propia experiencia personal, aportó "autenticidad a su personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad".

Ayuda contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.